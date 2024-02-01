外資回補砸67億元敲進台積電 續砍聯電 本周累計近7萬張

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-01 17:58

台股今 (1) 日拉尾盤收復 17900 點，外資轉賣為買出現回補行情，買超台股 219.71 億元，砸 67 億元敲進逾萬張台積電 (2330-TW) 以及金融股；持續調節聯電，本周累計減碼近 7 萬張，同時也減碼友達 2.1 萬張。

三大法人中，除了外資回頭買超外，自營商也同步轉為買超 5.05 億元，投信則再賣超 4.19 億元，三大法人合計買超 220.57 億元。期貨方面，外資淨空單增加 1995 口至 3521 口。

觀察外資今日操作，買超集中在金融股，其中，中信金 2.6 萬張為今日最多，開發金近 1.4 萬張、新光金 7,356 張；同時也增持多檔 ETF，包括統一美債 20 年、國泰費城半導體與國泰 20 年美債各 9000 多張。

電子股部分，買超群創 1.9 萬張、台積電 1 萬餘張、文曄 9,947 張；傳產則敲進長榮 1.8 萬張、長榮航 1.3 萬張、陽明 6,727 張。

外資賣超方面，大砍友達 2.1 萬張、聯電 1.5 萬張、旺宏逾 5000 張、彩晶 5,551 張、台通 4,860 張。EFT 也遭減碼，包含復華富時不動產逾 1.7 萬張、國泰永續高股息 1.3 萬張、國泰 10Y + 金融債 1.2 萬張，以及元大美債 20 正 2、復華台灣科技優息、元大台灣 50。