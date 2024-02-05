中鋼自主開發無人化天車系統 獲國外三鋼廠採購導入

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-05 12:30

中鋼 (2002-TW) 將一貫化作業煉鋼製程全面導入智慧製造，自主開發鋼捲吊運天車 AI 技術，除了將於今年展開廠內 35 部鋼捲吊運天車的無人化改造工程外，無人化天車系統更出售給國外三家鋼廠導入。

中鋼自 2015 年投入無人化天車研究，2018 年自主開發天車 AI 技術，先在冷軋成品倉庫完成首部無人化天車改造，再於 2020 年建立「雙天車協同作業及防撞」等 AI 技術後，同倉庫再改造另部無人化天車，開啟首次雙無人化天車鋼捲吊運作業。

去年進一步提升無人化天車速度控制及板車掃描效率技術後，每部無人化天車一年所需的人力工時及維護成本較原有天車共可減少約 400 萬元，加上無人化天車具穩定連續作業特性，故障率更是大幅降低 80%，促進倉儲管理效率大躍進。

且與購置新型無人化天車相比，中鋼表示，應用自主 AI 技術改造原有天車每部節省 4620 萬元的費用，充分展現中鋼創新技術開發同時，也發揮卓越成本管控能力。

中鋼表示，將於今年展開廠內其餘 35 部鋼捲吊運天車的無人化改造工程，透過無人化天車吊運鋼品作業，讓全廠區皆能達到高效率、低成本及低碳排等生產目標，進一步強化營運競爭力，邁向「智慧倉儲」發展新里程碑。

據了解，鋼品在倉儲區包括出庫、入庫、儲位變動等物流作業皆需仰賴天車執行，相較傳統人工操作天車，無人化天車能不間斷且自動化穩定運作，具備天車馬達壽命延長、降低產品吊運損傷、節省人力工時成本等多項優點。

中鋼目前陸續開發出「天車鉤頭防擺盪控制」、「天車與板車防撞控制」、「板車全域 3D 儲位定位」、「智慧型夾具」及「雙天車協同作業及防撞」等十大關鍵 AI 技術並取得國內外專利。