美食-KY下半年在中國大砍30家店？公司證實Q3有閉店潮

市場傳出連鎖餐飲集團美食 - KY(85 度 C)(2723-TW) 第三季在中國市場一口氣關閉 14 家店，第四季關店數可能不低於第三季，單單下半年在中國關店數合計上看約 30 家，藉此強化經營體質；對此，美食回應，的確有相關討論，但開關店的發生，無法 100% 預測，也不任意發布尚未確定消息。

美食證實，第三季在中國的確有關閉 14 家店的狀況，但無法 100% 預測第四季的店數變動，「畢竟餐飲業態時有開關店的發生」，對中國市場看法，審慎樂觀。

美食日前公告 10 月的營收數據中，因受到中國景氣走緩、總體經濟連續兩個季度陷入通貨緊縮的挑戰，造成人民幣營收貢獻下滑，合併營收年減 5.8% 來到 16.3 億元，但美食認為，中國民生消費已有初步落底跡象，法人估，85 度 C 中國事業明年起可望重返獲利成長的行列。

據了解，美食第三季自中國關閉的 14 家門店多數位於購物中心，正持續審視各門店經營體質。

法人分析，85 度 C 過去三年在中國總門店數量分別為 571、573、570 家，而今年各季底門店數則分別是 575、581、575 家，顯示對中國市場採穩健保守策略，汰弱留強後，有利提升營益率和獲利挹注表現。