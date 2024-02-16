信紘科將在日本設辦事處 搶海外建廠商機
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-16 14:54
隨著台廠積極前往海外建新廠，信紘科 (6667-TW) 也預計跟隨客戶前往日本設置辦事處，有助海外業務擴張，同時今年在半導體景氣回溫下，二次配系統業務也可望回溫，有助今年整體營運重返成長。
展望第一季，信紘科維持審慎樂觀看法，儘管本季適逢農曆新年、工作天數較少影響，但全球半導體產業將逐步復甦，整體高科技產業也持續在全球擴產，將帶動今年整體營運穩健成長。
另外，隨著台積電 (2330-TW)(TSM-US) 宣布將在日本熊本興建第二座晶圓廠，信紘科正積極加速佈局日本，計畫在當地設置辦事處，有助推動統包業務接單，拓展其他產業的廠務擴建接單契機，有助貢獻未來營運。
信紘科看好，隨著半導體、面板、記憶體等高科技產業持續擴建新廠，加上集團積極深化與既有客戶合作、提供主要客戶一站式系統整合與拆移機服務，以及開拓新客戶，將帶動廠務供應系統整合業務訂單穩健向上；信紘科 1 月營收 2.3 億元，年增 36%，為歷年同期新高。
信紘科近年積極開拓美國、日本、東南亞等海外設備系統業務，並憑藉在地化即時服務、掌握關鍵原物料備料速度，旗下兩大業務也透過研發技術創新、強化整合公司內部資源、擴大專業人才團隊招募與優化生產效率等策略，持續擴大集團市場版圖，為公司營運帶來長期正面挹注。
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