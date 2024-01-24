春節連續假期將至 電信三雄搶攻影音內容各自出招

過年連續假期將至，電信三雄擴大娛樂影音內容，在各自 OTT 平台推出強檔片單並再祭出優惠，滿足消費者宅在家一站式娛樂需求。中華電 (2412-TW) 將推出與日本東京電視台合作的《獨活女子的守則 4》台灣篇、台灣大 (3045-TW) 則上架多個強檔片單、遠傳 (4904-TW) 首創推出年度回顧新功能。

中華電去年底宣布攜手日本東京電視台推出跨國合製戲劇《獨活女子的守則 4》，共同企畫三集 Hami Video 原創台灣篇，劇組也在去年來台取景拍攝，3 月將於 MOD、Hami Video 影劇館 + 獨家首播。

日劇《獨活女子的守則》1 至 3 系列，中華電信 MOD、Hami Video 雙平台現正熱播，讓劇迷在新劇集上架前再次重溫療癒日劇的魅力。另外，此次跨國合作的機會力促本片至台北、新北、台南、高雄等地探訪、拍攝當地特色美食及景點，期帶動海外觀光風潮。

中華電表示，為滿足日劇戲迷，也提供獨家 / 強檔日劇，包括 MOD、Hami Video 影劇館 + 獨家上架懸疑犯罪劇《貞德的審判》、《致光之君》、西島秀俊音樂職人親情劇《再會指揮家》及川榮李奈《隔壁的護佐姐姐》等好戲。

遠傳旗下遠傳 friDay 影音繼領先業界首創 OpenAI 推薦片單後，再度運用「大人物」技術推出「你的個人年度回顧」新功能，替用戶整理出專屬年度追劇歷程，包含最常看影片、最愛的演員、風格類型、追劇時間等，完整呈現過去一年的追劇人生。

根據內部觀察，遠傳 friDay 影音用戶相當高比例是重度追劇迷，其中不乏年度觀看時間超過 30 萬分鐘的追劇族群，若 24 小時不間斷可連看 208 天，全年無休情況下，平均每天看超過 13 小時，等同除了睡覺時間，幾乎時時刻刻都持續追劇。

另外，從遠傳 friDay 影音 2023 年度收視熱門排行榜來看，不分類收視排行榜前 10 名中，韓劇、韓綜就合佔 8 席，平台獨家跟播韓劇《模範計程車 2》榮登韓國當地收視冠軍，也勇奪遠傳 friDay 影音去年不分類、韓劇類收視排行榜雙料冠軍。

台灣大 (3045-TW) 寬頻推出各大 OTT 與頻道強檔片單，MyVideo 上架爛番茄好評度達 84%、全球票房破 5 億美元的歌舞奇幻片《旺卡 搶先版》；改編自名著《巧克力冒險工廠》裡最奇妙的中心角色，以及名偵探柯南最新劇場版的《名偵探柯南 黑鐵的魚影》。

同時，影迷們不能錯過甫榮獲金球獎最佳導演、男配角及原創電影配樂獎的年度大片《奧本海默》、拿下戲劇類最佳女主角獎的犯罪電影《花月殺手》，以及席捲全球並奪得最佳電影和票房成就獎的《芭比》。

台灣大強調，申辦 1Gbps 光纖上網指定方案，月付 1299 元，飆網、影音娛樂一次滿足，免費租用 3 台 Mesh Wi-Fi 6、升級搭載 Android TV 且支援 4K 高畫質影像的 Android Box，以及藍牙聲控遙控器，並享受高畫質數位頻道、MyVideo、Disney+、HBO GO 等影音服務，客廳大螢幕搖身成居家電影院。