六大核心戰略產業放款成長達標 前五大承作銀行皆為公股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-15 18:46

為了配合行政院六大核心戰略產業推動方案，金管會鼓勵銀行與其產業建立長期夥伴關係，並協助取得營運資金，截至 2023 年 12 月底止，國銀總計放款餘額已達新台幣 7 兆 2348 億元，年增 4403 億元，達成年度成長 3000 億元目標，達標率 147%，前五大承作銀行皆為公股，金管會銀行局副局長林志吉對於該成果表示滿意，最新年度目標將在第一季訂定完成。

金管會於 2022 年 1 月 28 日推出自 2022 年 4 月 1 日開始至 2024 年底為止，為期三期的「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」，以鼓勵本國銀行在兼顧風險控管原則下，積極對資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備產業辦理授信。

林志吉表示，獎勵放款方案至去年已邁入第 2 期，截至 12 月底止，本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額已達 7 兆 2348 億元，除了較 2022 年 12 月底放款餘額增加 4403 億元，遠遠超越之前訂定的年度成長目標，更較 2022 年 3 月底實施方案時的放款餘額大幅增加 1 兆 3154 億元，顯示獎勵放款方案對於提高本國銀行對六大核心戰略產業辦理放款意願已具成效。

林志吉強調，為發揮協助整體經濟結構轉型及產業發展功能，提高產業競爭力，仍將持續協助六大核心戰略產業取得營運資金，於 2024 年度繼續推動奬勵放款方案第 3 期所定各項獎勵措施，鼓勵銀行積極對六大核心戰略產業辦理授信，更期待可持續營造有利於產業發展之融資環境，達成促進國家整體經濟永續發展目標。