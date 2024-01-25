金管會：永續金融證照Q1上路 4月辦理首次測驗
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-25 19:18
永續金融人才為金融業及企業達成永續目標的關鍵要素，因此，金管會於 2022 年 9 月發布綠色金融行動方案 3.0，將「培力」列入五大推動面向之一，並由證基會結合研訓院及保發中心規劃辦理「永續金融證照」，將於今年第 1 季啟動，並訂於 4 月辦理首次測驗。
金管會說明，永續金融證照架構分為「基礎能力」與「進階能力」兩階段取得。首先，基礎能力證照，採測驗與訓考合一雙軌制，有意取得證照者，得依自身時間及需求參加「永續金融證照－基礎能力」課程經評量合格，或「永續發展基礎能力測驗」合格後取得證照，兩項範圍與內容將盡量整合一致，且不設報名資格限制，證基會等並規劃編纂參考書籍，幫助考生學習。
第二，進階能力證照，採訓考合一制度，有意取得進階能力證照者，須有下列資格之一：(1) 取得「永續金融證照－基礎能力」證照、(2) 取得「永續發展基礎能力測驗」合格、(3) 取得永續相關國際證照、(4) 具金融機構永續金融相關工作經歷、(5) 於規定期間內取得特定課程完訓證書，並完成所訂的培訓課程。
課程內容依金融機構從業人員不同業務劃分成不同職能、規劃不同模組內容，且依各業別設計專屬課程，由具實務經驗的專業講師培訓永續金融人才， 提升參訓者實務操作能力，並學習最新的國際規範與案例分析，及時補足我國永續金融人才，提高金融機構永續轉型的動能。
「永續發展基礎能力測驗」參考書籍預計於 2024 年 1 月出版，並訂於 4 月辦理首次測驗。「永續金融證照－基礎能力」及「永續金融證照－進階能力」課程預計於 7 月開辦，由具實務經驗的專業講師授課，提升參訓者實務操作的能力，預期將為在永續領域求才若渴的金融業帶入專業的永續生力軍。
金管會強調，永續金融證照制度不僅能為金融業培育符合永續發展需求的人才，亦能提供一套有系統的培訓課程，協助有意往永續領域精進的人士更有效益地提升專業。未來該制度將依據國際永續發展趨勢與我國企業轉型情形持續滾動檢討修正，以強化我國永續金融人才培育的效能。
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