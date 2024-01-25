鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-25 19:18

永續金融人才為金融業及企業達成永續目標的關鍵要素，因此，金管會於 2022 年 9 月發布綠色金融行動方案 3.0，將「培力」列入五大推動面向之一，並由證基會結合研訓院及保發中心規劃辦理「永續金融證照」，將於今年第 1 季啟動，並訂於 4 月辦理首次測驗。

金管會說明，永續金融證照架構分為「基礎能力」與「進階能力」兩階段取得。首先，基礎能力證照，採測驗與訓考合一雙軌制，有意取得證照者，得依自身時間及需求參加「永續金融證照－基礎能力」課程經評量合格，或「永續發展基礎能力測驗」合格後取得證照，兩項範圍與內容將盡量整合一致，且不設報名資格限制，證基會等並規劃編纂參考書籍，幫助考生學習。

第二，進階能力證照，採訓考合一制度，有意取得進階能力證照者，須有下列資格之一：(1) 取得「永續金融證照－基礎能力」證照、(2) 取得「永續發展基礎能力測驗」合格、(3) 取得永續相關國際證照、(4) 具金融機構永續金融相關工作經歷、(5) 於規定期間內取得特定課程完訓證書，並完成所訂的培訓課程。

課程內容依金融機構從業人員不同業務劃分成不同職能、規劃不同模組內容，且依各業別設計專屬課程，由具實務經驗的專業講師培訓永續金融人才， 提升參訓者實務操作能力，並學習最新的國際規範與案例分析，及時補足我國永續金融人才，提高金融機構永續轉型的動能。

「永續發展基礎能力測驗」參考書籍預計於 2024 年 1 月出版，並訂於 4 月辦理首次測驗。「永續金融證照－基礎能力」及「永續金融證照－進階能力」課程預計於 7 月開辦，由具實務經驗的專業講師授課，提升參訓者實務操作的能力，預期將為在永續領域求才若渴的金融業帶入專業的永續生力軍。