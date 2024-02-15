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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估下修至3.88元，預估目標價為51.5元

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 17:11

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.24元下修至3.88元，其中最高估值4.98元，最低估值3.05元，預估目標價為51.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 4.98(4.98) 5.46 6.27
最低值 3.05(3.05) 3.96 4.53
平均值 3.98(4.03) 4.74 5.3
中位數 3.88(4.24) 4.81 5.1

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 383,212,070 446,738,000 427,071,890
最低值 262,845,890 277,234,000 285,551,000
平均值 324,479,970 357,584,000 372,421,240
中位數 331,940,000 351,954,350 367,583,480

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 2.58 10.34 5.41 4.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		 341,433,658 625,962,605 629,914,485 555,887,198

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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