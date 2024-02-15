search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
Empty
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至-0.24元，預估目標價為21.5元

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 17:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對友達(2409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.21元下修至-0.24元，其中最高估值0.79元，最低估值-1.76元，預估目標價為21.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 0.79(0.79) 1.89 2.5
最低值 -1.76(-1.76) -0.6 2.5
平均值 -0.32(-0.28) 0.75 2.5
中位數 -0.24(-0.21) 0.51 2.5

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 289,671,000 288,284,000 310,372,020
最低值 254,837,000 276,219,780 310,372,020
平均值 271,952,250 285,084,460 310,372,020
中位數 272,178,000 287,620,000 310,372,020

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -2.39 6.44 0.36 -2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 246,792,674 370,685,141 270,955,381 268,791,694

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty
Empty