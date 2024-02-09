鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估下修至4.24元，預估目標價為51.25元
鉅亨網新聞中心 2024-02-09 17:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.35元下修至4.24元，其中最高估值4.98元，最低估值3.05元，預估目標價為51.25元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|4.98(4.98)
|5.46
|6.27
|最低值
|3.05(3.05)
|3.96
|4.53
|平均值
|4.03(4.08)
|4.72
|5.3
|中位數
|4.24(4.35)
|4.68
|5.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|383,212,070
|446,738,000
|427,071,890
|最低值
|262,845,890
|277,234,000
|285,551,000
|平均值
|326,000,800
|360,720,270
|372,421,240
|中位數
|333,357,000
|355,949,690
|367,583,480
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.58
|10.34
|5.41
|4.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|341,433,658
|625,962,605
|629,914,485
|555,887,198
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇