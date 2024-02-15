14家金控元月合賺539億元 5家年增率翻倍、1家獨憔悴

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-15 20:05

14 家上市金控公司 2024 年元月獲利全數出爐，合計稅後純益 539.15 億元，較去年同期的 273.34 億元年增近 1 倍，富邦金稅後純益、EPS 穩居雙冠王，國泰金在國壽伺機實現資本利得及擺脫匯損陰霾帶動下，純益年成長逾 4 倍最強勁，總計有 5 家年增率都翻倍。

公股龍頭兆豐金持續表現亮眼，以每股稅後純益 0.3 元，穩居公股金控公司第一名，合庫金則轉虧為盈，EPS 為 0.14 元。而新光金公布元月稅後虧損 22.49 億元，每股虧損 0.15 元，為 14 家上市金控中唯一虧損的公司，其餘 13 家金控元月獲利均較前一月成長。

法人分析，金控公司元月獲利大爆發，主要因去年同期適逢農曆春節，比較基期較低所致，加上新台幣元月重貶，帶動壽險型金控匯兌利益增加，以及股債實現資本利得，接下來 2 月營業天數大減，加上季節性因素影響，法人預期金控業獲利情形恐不如元月亮眼。

富邦金獲利雙冠王 國泰金純益年增 443%

富邦金 (2881-TW) 元月合併稅後純益 140.7 億元，年增 1.31 倍，每股稅後純益 (EPS) 1.08 元，其中子公司富邦人壽 1 月大賺 90.75 億元，主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得，台北富邦銀行 1 月稅後純益 34.9 億元，年增 6%，創歷年單月新高，富邦證券則寫下歷年同期次高紀錄。

國泰金 (2882-TW) 1 月自結稅後純益 94.1 億元，年增逾 4 倍，每股純益 (EPS) 0.65 元，各子公司核心業務動能強健，其中，國泰人壽擺脫匯損陰霾，加上股市實現資本利得、經常性收益挹注，帶動元月逆勢大賺 47.2 億元，而國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信稅後純益皆創單月歷史新高紀錄。

中信金元月獲利居第三 開發金純益年增逾 3 倍

中信金 (2891-TW) 元月稅後純益為 88.06 億元，年增 2.5 倍，每股稅後純益 (EPS) 為 0.45 元，子公司台灣人壽在匯兌利益、處分股債獲利兩大因素加持下，成功擺脫單月虧損陰霾，逆勢大賺 41.67 億元；中國信託銀行放款業務持續成長，財富管理動能強勁，單月稅後純益 39.73 億元。

開發金 (2883-TW) 1 月稅後純益達 28.09 億元，年增 3.43 倍，每股純益 (EPS) 0.17 元，主要貢獻來自凱基人壽及凱基證券雙引擎，凱壽較去年同月轉盈，大賺 15.8 億元。開發金表示，凱壽受惠於新台幣兌美元回貶，有利於整體避險成本，且保險本業穩健經營，同時投資操作表現良好，掌握市場趨勢實現獲利。

兆豐金 EPS 0.3 元居公股獲利王 合庫轉虧為盈

兆豐金 1 月稅後盈餘 41.89 億元，EPS 為 0.3 元；子公司兆豐銀行 1 月稅後盈餘 36.24 億元貢獻最多，EPS 為 0.42 元。合庫金自結 1 月稅後盈餘 21.30 億元，本月轉虧為盈，以月成長 202.99% 在公股金控中居冠，EPS 為 0.14 元；子公司合庫銀行累計稅後盈餘達 20.19 億元， EPS 為 0.18 元。

華南金 1 月稅後盈餘為 19.63 億元， EPS 為 0.14 元。子公司華南銀行合併稅後盈餘為 18.15 億元，EPS 為 0.19 元。第一金 1 月稅後盈餘 24.09 億元，EPS 為 0.18 元。子公司第一銀行合併稅後盈餘為 23.38 億元，EPS 為 0.23 元。

元大金純益年增 203% 玉山金創單月獲利新高

元大金 (2885-TW) 元月獲利也開出好彩頭，稅後純益 28.3 億元，為歷年同期最佳，年增逾 2 倍，每股賺 0.22 元。玉山金 (2884-TW) 元月稅後純益 28 億元，月增 90.47%、年增 2.9%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.18 元，金控及銀行均創單月獲利最高紀錄。