外資買超562億元擠進史上前五大 狂敲台積電4.2萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-15 17:53
台股今 (15) 日在台積電領軍之下，大漲超過 500 點，終場以 18644.57 點作收，創下歷史新高點。其中外資買超 562.57 億元，為台股史上第五大買超，更大舉敲進台積電 4.2 萬張。
觀察今日三大法人籌碼動向，外資大舉敲進 562.57 億元，自營商同步買超 64.07 億元，不過投信獨站賣方，賣超 11.08 億元，三大法人合計買超 615.56 億元。
台積電今天獲外資買超 4.2 萬張，成為外資買超榜首。另外，外資也買超聯電 1.3 萬張，華泰 1.2 萬張，廣達 1.1 萬張，矽統 1 萬張，緯創 8470 張，菱生 7953 張，陽明 7815 張，輔信 7342 張，技嘉 5941 張，聯發科 5734 張。
外資賣超部分，今天調節航運族群，賣超長榮航 1.7 萬張，華航 1.5 萬張，長榮 1.1 萬張。其他如華邦電也遭調節 1.6 萬張，新光金 9360 張，宏碁 9120 張，中鋼 7838 張，鴻海 7764 張，仁寶 7326 張，光寶科 7326 張。
投信買超方面，則最青睞技嘉，買超 1604 張，另外，世紀鋼、中信金、廣達、台光電、東陽、立積、緯創、京元電子以及玉晶光也都擠進投信買超前 10 名。
至於投信賣超部分，群創遭投信大砍 2.2 萬張，成投信賣超第一名，南亞科則遭投信調節 4029 張，成為第二名。另外投信也賣超長榮航、華邦電、和碩、定穎投控、文曄、雲品、陽明以及永崴投控。
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