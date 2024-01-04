雲品拓南部高端市場再下一城 拿下宜樂安平經營合約

連鎖飯店宴會業者雲品 (2748-TW) 今 (4) 日宣布，簽下台南市安平區的宴會物業「宜樂安平」委託經營合約，為「亞果薈」後在台南第二處委託經營物業，預計 2026 年營運。

雲品說明，此次是台南宜樂生活將原先委由雲品負責開幕籌備規劃合約，正式擴大服務項目到實際營運與管理。

宜樂安平 1300 坪的建地由新銳設計團隊 SAND 所設計，規劃有 400 席餐飲宴會空間、戶外和室內二種證婚儀式堂，以及二棟獨立頂級 Villa 新娘房，設有獨立戶外中庭與客廳，周圍築山景觀圍繞，雲品認為，此案將帶動大台南地區的頂級餐旅服務將進入全新世代。

雲品總經理丁原偉說明，透過亞果薈預售接單的熱烈狀況得知，台南具有發展高端餐飲的潛力，且台南客群期待有新模式的宴會選擇。

目前雲品正洽談議約中數個案源，丁原偉透露，未來在大台南地區不排除會有第三處、第四處委託經營據點，以市場區隔的聯合行銷營運模式、協同管理加乘效益，擴大在南部市場的高端市占率。

宜樂生活是由微熱山丘寶田公司參與成立的休閒管理顧問公司，宜樂生活總經理吳昭賢表示，宜樂自許為喜悅的園丁，希望傳遞從小日子到大日子喜悅美好的生活願景，第一個開發案是與雲品合作在台南安平的婚宴莊園，未來將有不同的商業型態的開發案陸續進行。