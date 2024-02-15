臺銀董座呂桔誠：今年將「穩健前行」 產業前景一定比去年更好

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-15 13:27

臺灣銀行董事長呂桔誠今（15）日指出，去年臺銀表現亮眼，甚至比一些金控好，展望今年臺銀表現，他用「穩健前行」四字形容，整體產業景氣今年「一定比去年更好。」

臺銀今天上午舉行新春歡慶開工音樂會，呂桔誠於致詞時表示，音樂會第一首即以「乾杯之歌」，象徵福杯滿溢，樂觀預期今年將是收穫滿滿的一年。綜觀臺銀去年整體績效，稅前盈餘 284 億，加計政策性負擔 59 億，總共達 383 億，整體資產品質、風險承擔能力良好，逾放比降到 0.086%，低於 0.1%，覆蓋率達到 1726%，單一銀行就勝過一些金控的表現 。

呂桔誠強調，臺銀今年 1 月自結盈餘，整體表現耀眼，稅前盈餘 37.6 億元，加計政策性負擔 8.4 億元，共達 46 億元， 逾放比 0.086%，逾放覆蓋率 1696%，這些都遠比去年同期大幅成長及改善，要歸功於全體臺銀員工的貢獻和努力，需要國人為他們按個讚。

呂桔誠說明，當民眾在與家人享受春節氣氛時，各分行從春節前夕到春節七天，臨櫃及 ATM 共發出 867 億的新鈔，出動 2310 台次不間斷補鈔，以單一據點 3 個人力計算，外勤動員達 6,900 人次，連同內勤後台備援的資訊人員，都不辭辛勞來完成這一年一度的為民服務的重要工作，他對員工由衷表示感謝。

呂桔誠說，今年一開年，大家可明顯感覺景氣回升，即連到外面用餐，都發現翻桌率增高，消費市場有「加溫」現象，也展現「穩健前行」，日前主計總處預估台灣今年經濟成長率 3.3%，對此數字他也表示認同。根據他個人與產業界的接觸，各個產業都面對著不同的挑戰與機會，整體而言，各產業發展也是「穩健前行」。

金管會日前同意臺銀於日本申設福岡辦事處，成為第四家赴日本九州設點的國銀；呂桔誠表示，福岡辦事處預計 3 月 22 日開幕，臺銀會持續追隨台灣半導體業的腳步，配合國際布局，提供「一條龍」服務，從國內的 DBU 到 OBU，以及海外分行，提供整合性的服務。

呂桔誠表示，臺銀目前已與日本三個大型銀行 (Megabank) 合作，包括 SMBC（三井住友銀行）、Mizuho（瑞穗銀行）以及 MUFG（三菱日聯銀行），這三家已有長年合作，往來密切。