鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-25 17:52

喜迎金龍年，各家公股銀行依照往例都會推出發財金、富貴米或開運錢母等小物，贈予財管客戶或臨櫃辦理業務的民眾，祝福民眾福到、財到、好運到，春聯也是家家戶戶必備的年節物品，銀行業者邀請大師們揮毫，免費贈送給民眾，此外，春節前夕業者也特別關心獨居長者，希望透過送年菜等活動溫暖長輩的心。

華銀「揮毫慶豐年」 大師手寫春聯免費贈送

迎接龍年到來，華南銀行一連舉辦三場「舞龍迎財年 揮毫贈春聯」活動，邀請書法名家現場揮毫寫春聯，免費贈送民眾，妝點年氣。第三場於今 (25) 日在北南港分行舉行，除了書法名家孫靜與多位書法好手在現場揮毫寫春聯外，華南銀行總經理黃俊智也在現場提筆揮毫，他表示，名師揮毫贈春聯活動已舉辦第四年，年年獲得民眾熱烈迴響，廣受好評，透過大師手寫春聯希望能傳遞客戶溫暖與滿滿的祝福。

華銀今日現場揮毫贈春聯的活動，吸引許多到銀行洽辦業務及路過民眾前往一同感受年節即將到來的喜慶氣氛，現場非常熱鬧。除了讓民眾近距離一睹名家揮毫客製化吉祥春聯風采外，為了增加更多的喜氣，華南銀行行員也化身財神爺發放紅包袋，讓現場民眾喜出望外，直呼在財神爺的加持下，今年必能在龍年鴻圖大展，龍瑞盈門。

一銀與財神廟「雙財庫」加持 富貴米、錢母限量送

迎接甲辰龍年到來，第一銀行準備「小粉獅富貴米」及「富貴龍來發財錢母」贈送客戶，不但增添年節喜氣，也象徵龍年好運到。民眾只要至第一銀行分行洽辦業務，就可以將富貴米或發財錢母帶回家，數量有限送完為止。

一銀指出，1 月 25 日至 2 月 15 日間，只要是一銀存戶或新往來客戶，前往各分行臨櫃申辦數位化服務 (例如臨櫃約定或變更為電子對帳單並完成驗證、手機下載行動銀行 APP)、完成行動支付 (例如台灣 Pay) 綁定，且加入第一銀行 Line 官方帳號成為第一好友並綁定個人化金融服務，或同時申辦兩項以上業務 (例如申辦信用卡 / 申購黃金存摺 / 基金 / e-First 智能理財 / 外匯 / 開立 iLEO 數位存款帳戶等)，即可將「小粉獅富貴米」帶回家。

此外，第一銀行「富貴龍來發財錢母」已於吉日赴香火鼎盛之「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，讓客戶在新的一年事業鴻圖大展、投資獲利廣納財富、全家平安順心，歡迎至第一銀行洽辦個人貸款之民眾向消金專員索取，放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，祝福龍年正財、偏財「龍」總來。

第一銀行與財神廟「雙財庫」加持，富貴米及發財錢母限量送。(一銀提供)

彰銀攜手華山送愛心年菜 讓獨居長者感受年味

彰銀響應老吾老以及人之老的理念，自 2014 年起已連續 10 年與華山基金會合作年菜專案以關懷獨居長者，同時配合辦理志工活動回饋社會，迄今已嘉惠長輩超過 9221 人次，參與志工約 830 人次。今年更是第四年加碼贊助年菜百萬元，認捐 1111 份年菜，將於農曆年前出動志工送年菜到家，讓獨居長者在過年期間也能享用豐盛的年菜，感受社會的關懷與溫暖，服務範圍擴及台北、新北、桃園、台中、台南及高雄地區的弱勢長輩。

彰銀長期關注弱勢族群，有感於台灣人口邁入高齡化社會，相關長期照護需求不斷攀升。彰銀表示，期望拋磚引玉，邀請社會各界助孤老一份溫飽，從捐一份年菜開始，溫暖弱勢長輩的心，進而協助更多需要幫助的族群，將善的力量擴散出去，為弱勢點亮溫暖的光。

彰銀攜手華山送愛心年菜 陪伴長輩歡樂迎春。(彰銀提供)

兆豐銀發財小物限量贈 新春揮毫祝客戶喜兆龍年

兆豐銀去年全年獲利亮眼，今年特別提供給兆豐理財客戶的二款春節限定款小禮物各有特色，「龍鳳呈祥發財水」經過金庫加持，是往年最受客戶喜愛的發財小物，共有 5 萬瓶；「喜兆龍年、財富豐收」發財金 6 萬份，以大面積的燙金金龍帶出新年新意象，也引領理財客戶繼續邁向豐收的 2024 年，此外，還有 3 萬包「發財米」，贈完為止。

龍年臨櫃小禮特別提供給春節期間來行洽公的民眾都能免費索取，本次兆豐銀特選來自桃園新屋出產的有機芋香米，種植全程不使用農藥、除草劑及化學肥料，並經過 SGS 檢驗合格，不僅寓有發財之意，也希望新的一年客戶都能平安健康。

此外，兆豐銀在春節前選定全國北、中、南共 12 家分行，舉辦「龍躍迎春賀兆吉 名師揮毫慶豐年」現場揮毫活動，邀請包括羅順隆、鄭紅雪、游錫賢、郭香玲、龔朝陽等書法名家為客戶親手寫下祈福春聯，每年都受到民眾熱烈迴響，也感受到滿滿年味，來行洽公的民眾都可以免費索取，把財運、福氣通通帶回家。