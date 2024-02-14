台股封關期間主要股市表現與重點新聞

鉅亨網新聞中心 2024-02-14 11:00

下表為台股封關期間主要股市漲跌幅 (當地時間)

註：加密貨幣以幣安報價日線收盤價計算

美債殖利率大漲 交易員下調對聯準會 7 月前降息押注

在數據報告顯示美國通膨壓力仍然持續後，交易員下調對聯準會 7 月前降息的預期。

與聯準會會期掛鉤的互換合約顯示，5 月份降息概率的只有 32%，低於數據公布前的 64%。交易員預計年內降息幅度不到 90 基點。對利率敏感的 2 年期公債殖利率在 CPI 公布後一度上漲 17 個基點至 4.64%。

債券投資者一直指望借聯準會降息結束過去兩年的虧損局面。但聯準會官員表示，他們在降息前，需要更多證據表明通膨率正在朝 2% 目標回落。

OPEC 報告顯示新的原油減產協議實施情況不均衡

石油輸出國組織 (OPEC) 的報告顯示，其最新供應協議實施的第一個月，新的石油減產承諾僅部分得以實現。

為避免原油供應過剩，支撐全球油價，OPEC 及其盟國承諾本季大幅減產。科威特和阿爾及利亞迅速執行了減產占有率，但伊拉克的減產幅度遠遠低於商定的額度。

據周二發布的報告，伊拉克 1 月份減產 9.8 萬桶 / 日，約為減產目標的三分之一。

OPEC 設在維也納的秘書處在報告中指出，考慮到當前的市場環境，OPEC 及盟友的持續努力對於實現平衡、穩定的石油市場仍然至關重要。

比特幣價格一度突破 5 萬美元 2021 年來首見

由於市場對現貨比特幣 ETF 的需求仍然強勁，周一 (12 日) 比特幣交易價格自 2021 年 12 月以來首次短暫突破 5 萬美元。

曾在 2022 年暴跌 64% 的比特幣自去年年初以來已上漲了兩倍。它上一次觸及 50000 美元還是在 2021 年 12 月，不過仍低於 2021 年 11 月創下的近 69000 美元的最高紀錄。

Fundstrat 數位資產策略主管 Sean Farrell 周一報告指出，最新的反彈似乎是由現貨市場需求所推動，「此交易量很大一部分可能通過現貨 ETF 進入市場，以追逐周末積極的價格走勢。」

拜登政府據悉考慮對中國智能汽車實施進口限制

美國媒體報導，拜登政府在考慮對進口中國「智能汽車」及相關零組件實施限制，可能不限於關稅措施，以解決美國對數據安全日益加劇的擔憂。

知情人士表示，這些措施將適用於原產於中國的電動汽車和零組件，無論最終在哪裡組裝，以防止中國製造商通過墨西哥等第三國將汽車和零組件輸入到美國市場。其中一位知情人士說，這些措施也可能適用於美國對數據感到擔憂的其他國家。他們補充說，單憑關稅措施並不能完全解決這個問題。

知情人士稱，美國官員特別擔心所謂的智能汽車收集大量數據— 其中包括電動汽車和其他類型的聯網和自動駕駛汽車。

美銀調查：投資人全力買進美國科技股

美國銀行的調查顯示，隨著美國科技股對全球經濟成長達到兩年來最樂觀的水平，投資人正「全力買進」美國科技股。

對基金經理人的全球調查顯示，科技股配置目前處於 2020 年 8 月以來的最高水準。美股的整體曝險也有所增加，而宏觀風險的緩解促使投資人將現金部位較 1 月削減 55 個基點。