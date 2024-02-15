泰金-KY元月營收創新高 首季訂單能見度高業績將優於上季

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-15 10:46

泰金 - KY(6629-TW)2023 下半年營運逐步恢復正常，客戶新訂單也在增加之中，2024 年元月營收以 1.48 億元創新高，月增 22.74%，年增 71.42%， 2 月營收也將維持在 1 億元以上的表現，泰金 - KY 今年首季的訂單能見度高，預估將再超越去年第四季的表現。

泰金 - KY 除了今年第一季的訂單能見度高之外，目前的接單已經到 4 月及 5 月。

泰金 - KY 在 2023 年全年營收 11.92 億元，年減 11.81%，同時，泰金 - KY 在 2024 年法人估算，營收並估將有 20% 的成長幅度。

全球家飾鑄件廠泰金 – KY 在 2023 年前三季營收 8.51 億元，毛利率 24.04%，年增 2.19 個百分點，稅後純益 1.37 億元，每股純益 3.83 元。預售全年每股純益達 5 元。