新制勞退基金去年前11月大賺近4000億元 勞工有望領3.2萬元大紅包

勞動基金運用局今 (2) 日公布最新統計，2023 年截至 11 月底止，整體勞動基金規模達 6 兆 292 億元，評價後收益數為 6066.7 億元，收益率 10.82%，隨著全球金融市場震盪走升，11 月收益數達 1827.9 億元，投資收益穩定增長；其中，新制勞退基金規模為 3 兆 9573 億元，大賺近 4000 億元，收益率為 10.58%，若以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶 1251 萬戶來估算，2024 年 3 月平均每位勞工分紅上看 3.2 萬元。

根據統計，舊制勞退基金規模為 9940 億元，收益數 1076 億元，收益率 12.66%；外界所關注的勞保基金收益數為 938 億元，收益率 12.31%，規模達 8601 億元，創歷年新高紀錄，勞保基金預計全年投資收益可望超過 1000 億元。

其他投資收益方面，就保基金規模為 1643 億元，收益率 2.46%；勞職保基金規模為 367 億元，收益率 1.37%；積欠工資墊償基金規模為 168 億元，收益率 5.78%。受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為 5118 億元，收益率為 12.27%；受農業部委託管理之農民退休基金規模為 136 億元，收益率為 11.23%。

勞金局指出，11 月全球經濟指標及通貨膨脹紛紛出現趨緩跡象，強化市場對各主要央行終止升息循環的預期，美國債券殖利率回跌，加上以巴衝突未進一步擴大，原油價格回穩，全球股票及債券市場在經歷連續 3 個月下跌後，均呈現上揚走勢。

其中 MSCI 全球股票指數 11 月份上漲 9.23%，今年累計上漲 16.60%；MSCI 新興市場股票 11 月份上漲 8.23%，今年累計上漲 7.40%；台灣加權股價指數 11 月份上漲 8.95%，今年累計上漲 23.31%；巴克萊全球綜合債券指數 11 月份上漲 5.04%，今年累計上漲 1.50%。

勞金局指出，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響，並獲取長期穩健之投資收益。

勞動基金自 2014 年 2 月 17 日成立至 2023 年 11 月底止，收益數共計 1 兆 9244 億元，累計收益率 49%。其中勞保基金自 1995 年勞健保分隸以來至 2023 年 11 月底止，累計收益數 6210 億元，且收益數已全數挹注勞保基金，短期及長期投資績效實屬穩健。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多 (2013~2023.11) 平均收益率為 5.03%，國保基金近 10 年多 (2013~2023.11) 平均收益率為 5.38%。

展望未來，勞金局表示，各主要央行在連續強力緊縮貨幣政策後，通貨膨脹率終於出現趨緩跡象，也為金融市場帶來正面消息，然而高利率水準的外溢效果，仍持續壓抑全球經濟表現，加上全球地緣政治風險，恐影響全球貿易復甦時程，將密切掌握全球政經情勢，在資產配置變動區間範圍內，積極辦理全球多元投資布局，以提升基金長期投資效益。