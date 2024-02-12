鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至0.94元，預估目標價為85元
鉅亨網新聞中心 2024-02-12 17:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.03元下修至0.94元，其中最高估值3.72元，最低估值-0.33元，預估目標價為85元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.72(3.72)
|8.11
|9.37
|最低值
|-0.33(-0.33)
|1.39
|9.37
|平均值
|1.26(1.3)
|5.43
|9.37
|中位數
|0.94(1.03)
|5.84
|9.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|67,856,920
|84,376,620
|99,706,220
|最低值
|43,786,000
|52,465,000
|99,706,220
|平均值
|52,799,920
|72,009,700
|99,706,220
|中位數
|52,397,000
|73,907,750
|99,706,220
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.72
|7.4
|2.51
|3.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
|51,727,458
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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