〈財報〉提列多項費用 花旗集團上季虧損18億美元

花旗集團 (C-US) 周五 (12 日) 公布第 4 季虧損 18 億美元，因為該公司提列補充政府存款保險基金和進行全面內部重組的費用。

該銀行囤積資金以應對阿根廷和俄羅斯的貨幣風險也加劇了損失。

以資產計算，這家美國第三大銀行截至 12 月 31 日當季每股虧損 1.16 美元。花旗集團在周三 (10 日) 提交的文件中披露，該公司業績受到 38 億美元的綜合費用和準備金的侵蝕。

當季營收較上年同期下滑至 174 億美元。

這是花旗集團首次公布其五項業務的業績：服務、市場、銀行、美國個人銀行和財富業務，這些業務先前分屬更廣泛的部門。

新的結構是執行長弗雷澤 (Jane Fraser) 削減職級、增加獲利和提振落後於同行的股票的努力之一。

花旗 2023 年營收較前一年增至 785 億美元。但與去年同期相比，其淨利仍下降至 92 億美元。

財務長梅森上月表示，花旗預計將在 2024 年第 1 季完成改革。該行的目標是將年度支出減少至 510 至 530 億美元之間。

花旗去年 11 月宣布最新的領導層變動，將把管理層從 13 層減少到 8 層。

在新的架構下，花旗五大業務的領導將直接向執行長報告。它還將削減北美以外的地區領導角色。

該行股票在 2023 年上漲 13.7%。話雖如此，其股價表現還是遜於指標標普 500 指數的 24.2% 漲幅。

競爭對手摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 周五公布財報獲利下降，而富國銀行則在成本削減的幫助下表現優異。