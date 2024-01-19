花旗裁員潮一波接一波 傳各級主管也被列入

兩位知情人士透露，花旗集團 (C-US) 執行長佛雷澤 (Jane Fraser) 周四 (18 日) 與董事會召開了電話會議，討論該銀行的全面改革，因為該行本周裁掉了更多主管職位。

據消息人士和另外兩名熟悉流程的人士透露，在單獨的談話中，市場、風險和投資銀行部門的經理被告知，作為重組的一部分，他們將被解雇。

消息人士表示，部分經理被告知，自 2 月 1 日起他們的職位將不再存在。並補充說，有關裁員和遣散費的更多細節將於下周公布。

該銀行上周表示，在第 4 季因一次性費用導致損失 18 億美元之後，將在未來兩年內裁員 2 萬人。

雖然花旗定期提供裁員的最新消息，但投資人和員工仍在密切關注組織變革的時間和細節。

據一位參與電話會議簡報的消息人士透露，在與董事會的電話會議中，佛雷澤討論了重組的不同主題，並討論了未來兩年裁員 2 萬人的更廣泛計劃。

消息人士引述佛雷澤的話說，在目前的重組中，將裁員 5000 人，另外 5000 名員工將因出售業務而被淘汰。

消息人士補充說，技術和營運等支援職能部門也將裁員 10000 名員工。

花旗計畫裁員約 8%，是近年來華爾街最大規模的裁員之一。這項改革對於佛雷澤精簡銀行、提高回報和股價的努力至關重要。

這家美國第三大銀行也正在處理監管機構於 2020 年發出的同意令，要求糾正其內部控制中的幾個「長期存在的缺陷」。

根據一份內部備忘錄，花旗任命 Jagdish Rao 為其監管報告和補救負責人，向財務長 Mark Mason 和營運長 Anand Selvakesari 匯報。

Rao 是個人銀行和財富管理業務的行政長。