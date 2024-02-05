方舟年度報告：比特幣價格可能飆升至230 萬美元

鉅亨網新聞中心 2024-02-05 15:20

比特幣 ETF 發行商、Cathie Wood 掌控下的 ARK Invest(方舟投資)，新近發表了一篇長達 160 頁，題為《Big Ideas 2024：顛覆常規，定義未來》的年度報告。報告估計，由於全球龐大可投資資產基礎對加密貨幣的「最佳配置」，比特幣價格可能會飆升至 230 萬美元。

這份報告將全球可投資資產基礎定為 250 兆美元。報告中的圖表顯示，19.4% 的比特幣配置對應的比特幣價格約為 230 萬美元。

(來源: Yahoo 財經)

報告稱，在更長的時間範圍內，比特幣的表現優於其他所有資產。 例如，在過去 7 年中，比特幣的年化報酬率平均約為 44%，而其他主要資產的年化報酬率平均為 5.7%。

Ark 預計，有四個「主要催化劑」將推升今年比特幣的價格：

第一個是 1 月份推出現貨比特幣交易所交易基金 (ETF)。 Ark 解釋說，現貨比特幣 ETF「在主要證券交易所進行交易，允許投資者透過現有的經紀帳戶買賣股票，並且應該減少與直接投資比特幣相關的學習曲線和操作複雜性。」

第二個主要催化劑是即將到來的比特幣減半，大約每四年發生一次。

報告指出，另一個主要催化劑是「監管發展」。 Ark 指出，「FTX 和 Celsius 的破產推動了更透明和開放的全球加密監管的推動，包括美國可能藉由建立加密貨幣監管框架的法案，以及歐洲加密資產市場的實施 (MiCA) 法規，該法規要求歐盟的加密錢包提供商和交易所獲得許可。」

報告稱，今年比特幣的第四個主要催化劑是「機構接受度」，並相信，人們對比特幣的態度從投機工具到多元化投資組合的策略性投資，應該成為 2024 年比特幣演變的特徵。