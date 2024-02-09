〈財報〉百事公司上季獲利超出預期 但營收低於目標

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-09 20:30

該公司股價在周五盤前交易下跌超過 2%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司財報與華爾街的預期比較如下：

調整後每股獲利 1.78 美元，高於預期的 1.72 美元

營收 278.5 億美元，低於預期的 284 億美元

百事可樂第 4 季淨利 13 億美元，合每股 94 美分，高於去年同期的 5.18 億美元和每股 37 美分。不計項目，這家食品飲料巨頭每股獲利 1.78 美元。

淨銷售額下降 0.5% 至 278.5 億美元。貨幣匯率導致淨銷售額下降 1.5%。

由於售價調漲，百事公司本季有不包括收購和資產剝離的有機收入增加 4.5%。但售價調漲也損害了對該公司食品和飲料的需求；在剔除定價和貨幣變動後，百事公司的銷售本季再次下滑。

百事公司高層在財報聲明中表示，高借貸成本和較低的個人儲蓄壓縮了消費者的預算，尤其是北美。並表示，出於方便和低廉的價格，消費者越來越傾向選擇較小的包裝尺寸。

百事公司北美桂格食品部門銷量下降 8%。主動召回格蘭諾拉麥片棒和穀物麥片也損害當季的銷售，同時整個部門的成長也較疲軟。

北美 Frito-Lay 部門 包括 Cheetos 和 Doritos 等品牌在內的銷售量下降了 2%。北美飲料部門本季銷量下降 6%。

目前，百事公司預計 2024 年有機收入將成長至少 4%，核心固定匯率每股獲利將成長至少 8%。該公司之前預測有機收入成長將達到 4% 至 6% 的高點，核心固定貨幣每股收益成長將達到高個位數。

百事公司高層在財報聲明中表示：「消費者可能會繼續關注自己的預算，並在購買時做出選擇。」