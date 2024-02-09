〈紐約匯市〉美國失業金請領人數報喜 美元指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-09 07:35

紐約匯市周四尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數報 104.16。歐元兌美元匯價漲 0.02% 至 1.0773 美元。

上周美國初次申請失業救濟金人數優於預期，成為勞動力市場強勁的最新跡象。

美國勞工部周四表示，2 月 3 日當周初請失業金人數減少 9,000 人，經季節調整後為 21.8 萬人，人數少於經濟學家預估的 22 萬人。

麥格理銀行（ Macquarie ）全球匯率與利率策略師 Thierry Wizman 表示，初次申請失業救濟金人數仍顯示就業市場充滿活力，帶動美元升值。

美國下一個主要經濟數據是物價，1 月消費者物價指數（CPI）將在 2 月 13 日出爐。

芝加哥商品交易所 FedWatch 工具的數據顯示，Fed 官員 3 月降息的機率降至 18.5%，而一周前的機率是 36.5%。

美國公債殖利率走高也提振美元。2 年期公債殖利率攀升 3.4 個基點至 4.456%，10 年期殖利率上升 7 個基點至 4.168%。

日元兌美元匯價約貶值 0.82% 至 149.380 日元。美國失業金請領人數出爐後，日元滙率一度貶至 149.46 日元，為去年 11 月 27 日以來最低紀錄。

日本銀行（央行）副總裁內田新一周四說，即使負利率政策退場，央行也不太可能大幅升息。

雖然中國 1 月 CPI 寫下逾 14 年來最大降幅，但人民幣兌美元匯價仍持平。

中國國家統計局周四公布的數據顯示，1 月 CPI 年減 0.8％，降幅超過經濟學家預期的 0.5％。生產者物價指數（PPI）降 2.5％，出廠成本連續 16 個月陷入萎縮。

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