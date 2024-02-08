雖然近日裁員聲起 美國上周初次申請失業救濟金人數降幅超過預期

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-08 21:54

上周美國初請失業金人數下降幅度超過預期，顯示即使近期裁員激增，但勞動市場依然強勁。

美國勞工部周四 (8 日) 表示，截至 2 月 3 日當周初請失業金人數減少 9000 人，經季節調整後為 21.8 萬人。經濟學家原本預計近周將有 22 萬人申請失業救濟金。

雖然最近出現引人注目的裁員，其中許多來自科技和媒體行業，但與去年同期相比，初請失業金人數變化不大。

由於在新冠疫情期間和之後很難找到勞動力，雇主通常對資遣員工持謹慎態度。經濟學家也指出，工人生產力不斷提高，年化成長率連續三季超過 3%，勞動成本下降也是鼓勵企業留住勞動力的其他因素。

政府上周發布報告指出，1 月非農就業人數增加 35.3 萬個，失業率維持在 3.7% 不變。勞動市場的持續走強迫使金融市場將聯準會首次降息的預期從 3 月延後至 5 月。

聯準會官員周三 (7 日) 表示，在確信通膨率將降至聯準會 2% 目標之前，他們並不急於降低借貸成本。自 2022 年 3 月以來，聯準會已將政策利率調高 525 個基點至目前的 5.25% 至 5.5% 區間。