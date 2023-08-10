精品大結盟 Coach母公司Tapestry以85億美元收購MK母公司Capri Holdings

Coach 和 Kate Spade 品牌母公司時尚集團 Tapestry (TPR-US) 周四 (10 日) 宣布以 85 億美元的交易收購競爭對手 Capri Holdings (CPRI-US)。

一旦交易完成，它將創建一個美國時尚巨頭，雖然規模仍不及歐洲競爭對手，但將在精品市場競爭中處於更有利的地位。

它將匯集 6 大時尚品牌：Tapestry 旗下的 Coach、Kate Spade 和 Stuart Weitzman 以及 Capri 旗下的 Versace、Jimmy Choo 和 Michael Kors。

Capri 股價在周四盤前交易中飆升 58%，略低於每股交易價格；而 Tapestry 則上漲約 4%。

Tapestry 致力於提升其品牌並吸引新一代購物者。例如，Coach 與迪士尼 (DIS-US) 和克里斯特鄧斯特 (Kirsten Dunst) 等熱門品牌和名人合作，推出的手袋在 TikTok 上引起 Z 世代顧客的共鳴。

Coach 還縮小了商品數量，將重點放在暢銷產品上，不再降價促銷來保持高價位。並已開始與 Kate Spade 合作實施類似的策略。

Tapestry 還著眼於世界其他地區來推動成長，例如在中國追求更高的銷售額。

Tapestry CEO 克里瓦塞拉特 (Joanne Crevoiserat) 發表聲明表示：「我們創建了一個動態、數據驅動的消費者參與平台，推動了我們的成功，促進了創新、敏捷性和強勁的財務業績。」「憑藉這個優勢地位，我們已準備好在更廣泛的品牌組合中利用我們的競爭優勢。」

Capri CEO 艾鐸 (John Idol) 表示，此次交易將為該公司提供「更多資源和能力」，以擴大其全球影響力。「我們相信這次合併將為我們的股東帶來立竿見影的價值。隨著 Capri 成為更大、更多元化公司的一部分，它還將為我們在世界各地敬業員工提供新的機會。」

兩家公司的董事會一致批准這項收購案，股東將獲得每股 57 美元的價格，較 Capri 30 天成交量平均值溢價 59%。

該交易不受任何融資條件的約束。兩家公司表示，該項目將由美國銀行和摩根士丹利提供的過橋融資提供資金，包括高級票據、定期貸款和現金，其中一部分將用於支付 Capri 的部分未償債務。