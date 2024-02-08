〈財報〉Spirit航空上季虧損收窄 宣稱正邁向獲利

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-08 20:09

Spirit Airlines (SAVE-US) 第 4 季虧損收窄至近 1.84 億美元，但執行長表示，該航空公司正在恢復獲利，而且國內航線市場正在改善。

由於投資人對 Spirit 的財務前景感到擔憂，這次失敗的合併已導致 Spirit 的股價今年至今下跌超過 57%。該航空公司即將償還的債務也引發一些呼聲，聲稱該航空公司可能不得不進行重組，甚至清算。

Spirit 周四 (8 日) 重申，它「了解 2025 年和 2026 年的債務到期日，並正在評估在適當的時候解決這些到期日問題的選擇」。

這家廉航公司花了好幾個月的時間尋找削減成本的方法，包括調整其網路和改變飛機交機時程。

執行長克里斯蒂 (Ted Christie) 在財報聲明中表示：「Spirit 團隊 100% 明確專注於目前正在部署的調整，並將在 2024 年繼續進行調整，以推動我們恢復現金流生成和獲利能力。」

不過，Spirit 預計第 1 季仍將虧損，並表示預計營收將在 12.5 至 12.8 億美元之間，高於分析師的預測。

Spirit 第 4 季財報告與華爾街 LSEG 預期的比較如下：

調整後每股虧損 1.36 美元，低於預期的虧損 1.46 美元

總收入 13.2 億美元，與預期 13.2 億美元相同

Spirit 上季淨虧損 1 億 8365 萬美元，合每股虧損 1.68 美元，較去年同期的淨虧損 2 億 7066 萬美元和每股 2.49 美元有所改善。對一次性項目進行調整後，每股淨虧損 1.36 美元。

營收下降 5% 至 13.2 億美元。

Spirit 預測 2024 年運能與去年持平或成長中個位數，第 1 季成長 1.5%。

國內機票價格疲軟對廉航公司產生巨大影響。這些航空公司主要專注於美國航線。運力的增加促使他們對航班打折，尤其是在非尖峰時段。

Spirit 表示，第 4 季每位乘客票價收入下降 25% 至 48.24 美元，而每位乘客的非機票收入下降 6.6% 至 66.6 美元。第 4 季客運航班量較 2022 年同期成長 12%。非機票收入包括選位和隨身行李等各種費用。