〈財報〉假日季銷售下滑 但Under Armour仍調高全年獲利財測

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-08 22:16

安德瑪 (Under Armour)(UAA-US) 周四 (8 日) 表示，其假日季銷售放緩，但由於努力控制成本，獲利超出預期。

北美需求疲軟和批發訂單放緩，導致當季營收下降 6%，但該公司毛利率大幅增加。

Under Armour 目前預計全年銷售額下降幅度將略高於先前的預期。即使如此，距離財年結束僅幾周時間，該公司還是調高全年毛利率和獲利的財測。

該公司股價在周四盤前交易上漲約 6%。

根據 LSEG 對分析師的調查，Under Armour 第 3 財季表現與華爾街預期相較如下：

調整後每股獲利 19 美分，高於預期的 11 美分

營收 14.9 億美元，低於預期的 15 億美元

該公司截至 12 月 31 日當季淨利為 1.141 億美元，合每股 26 美分；而去年同期為 1.216 億美元，合每股 27 美分。不包括出售 MyFitnessPal 平台相關的一次性項目、稅收影響和訴訟準備金，Under Armour 調整後淨利約為 8400 萬美元，即每股 19 美分。

對於 3 月底結束的整個財年，Under Armour 預計銷售額將下降 3% 至 4%，而先前的預期為下降 2% 至 4%。根據 LSEG，華爾街之前預計銷售額將下降 2.8%。

該零售商預計每股獲利在 57 至 59 美分間，高於先前的 47 至 51 美分。 預計調整後每股獲利 50 至 52 美分。根據 LSEG，華爾街預計每股獲利為 49 美分。

本季 Under Armour 毛利率躍升 1 個百分點，達到 45.2%，主要得益於運費下降，但促銷活動和折扣通路銷售的增加部分抵消了這個利多。該公司目前預計全年毛利率將成長 1.2 至 1.3 個百分點；先前的預期為 1 至 1.25 個百分點。

Under Armour 執行長 Stephanie Linnartz 在財報聲明中表示：「 即使假期季期間零售環境好壞參半，但第 3 財季營收結果符合預期。我們能夠實現超出預期的獲利能力，並繼續實現全年預期目標。」「隨著 2024 財年結束，強化後的領導團隊將在未來幾季開始加快步伐，我們正在努力重新調整 Under Armour，以在未來提高收入成長和增強價值創造。」

本季 Under Armour 占銷售額 60% 的批發收入下降 13% 至 7.12 億美元。Dick’s Sporting Goods (DKS-US)、Kohl’s (KSS-US) 和 JD Sports (JD-US) 等合作夥伴因應對自身的需求和庫存挑戰而取消了訂單。這是整個服裝行業的一個現象，因為批發商希望在經濟不確定的情況下收緊訂單。