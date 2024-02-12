〈觀察〉半導體推升特用化學品需求 業者投資切入搶商機

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-12 11:00

隨著半導體產業持續推進，加上在地化供應趨勢，帶動特用化學品的剛性需求，不只化工廠積極布局外，也吸引其他產業的業者投資布局，藉此切入新藍海。

業界人士分析，半導體產業前景看好，特別在先進製程上，對於電子級化學品的純度要求提升，而過去國內晶圓代工特化產品都是向歐、日商購買，但經歷疫情期間造成供應不穩定，在地化供應也成為趨勢，也成為各大業者搶進布局的契機。

台塑 (1301-TW)1 月下旬甫宣布斥資 5.7 億元取得台灣德亞瑪 5 成股權，而台灣德亞馬主要從事半導體產業用高純度異丙醇 (IPA) 及顯影液 (TMAH) 等有機化學品之製造銷售，台塑藉此併購擴大在半導體產業的布局。