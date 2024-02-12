〈觀察〉半導體推升特用化學品需求 業者投資切入搶商機
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-12 11:00
隨著半導體產業持續推進，加上在地化供應趨勢，帶動特用化學品的剛性需求，不只化工廠積極布局外，也吸引其他產業的業者投資布局，藉此切入新藍海。
業界人士分析，半導體產業前景看好，特別在先進製程上，對於電子級化學品的純度要求提升，而過去國內晶圓代工特化產品都是向歐、日商購買，但經歷疫情期間造成供應不穩定，在地化供應也成為趨勢，也成為各大業者搶進布局的契機。
台塑 (1301-TW)1 月下旬甫宣布斥資 5.7 億元取得台灣德亞瑪 5 成股權，而台灣德亞馬主要從事半導體產業用高純度異丙醇 (IPA) 及顯影液 (TMAH) 等有機化學品之製造銷售，台塑藉此併購擴大在半導體產業的布局。
無獨有偶，偏光板廠誠美材 (4960-TW) 也在 1 月底宣布，斥資 3.08 億元，向關係人新應材 (4749-TW) 取得歐普仕化學科技 33.7% 股權，歐普仕主要生產半導體及平面顯示器用化學溶劑，客戶群如台積電 (2330-TW)、日月光投控 (3711-TW)、群創 (3481-TW) 等。
而紡織廠新纖 (1409-TW) 則透過與比利時化學公司蘇威集團 (Solvay) 合資成立新碩先進化學，並在台南興建新廠生產 Grade 5 電子級高純度雙氧水，去年第四季試產、今年第一季量產，奠定在電子材料產業的根基。
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