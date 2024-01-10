〈台塑四寶業績發表〉台塑轉虧、三寶純益季減9成 去年Q4合計虧12.66億元

台塑四寶今 (10) 日發表去年第四季及全年業績，台塑 (1301-TW) 第四季轉虧、加上其餘三寶純益均較前季大減 9 成下，合計台塑四寶去年第四季稅後淨損 12.66 億元，全年稅後純益 440.07 億元，年減 51.1%。

台塑去年每股純益 1.15 元

台塑去年第四季營收 477.43 億元，季減 5.9%、營業淨損 17.48 億元、稅後淨損 28.92 億元，每股純損 0.45 元，較前季轉虧；全年營收 1991.39 億元，年減 20.9%、營業淨損 40.29 億元，稅後純益 73.47 億元，年減 79.7%，每股純益 1.15 元。

台塑表示，因歐美維持高利率，影響消費力及終端需求，加上同業新增產能陸續投產，市場供過於求，壓低行情，致本業產生虧損，業外則有認列權益法投資虧損 4.7 億元，以及兌換損失 7.1 億元。

南亞去年每股純益 0.8 元

南亞 (1303-TW) 去年第四季營收 628.24 億元，季減 6.6%、營業利益 8.18 億元，季增 128%、稅後純益 1.4 億元，季減 96.8%，每股純益 0.02 元；全年營收 2595.88 億元，年減 26.9%、營業利益 19.39 億元，年減 93.9%、稅後純益 63.09 億元，年減 80%，每股純益 0.8 元。

南亞表示，第四季雖然有美國聖誕節、感恩節、中國十一長假、客戶年終盤點等因素，導致產品出貨量下滑，但因銅價上漲推升電子材料產品售價，塑膠加工產品接單穩定利差擴大，營業利益優於前季，但受到台塑石化、台朔重工等 投資收益減少之影響，拖累整體獲利表現。

台化去年每股純益 1.45 元

台化 (1326-TW) 去年第四季營收 875.98 億元，季增 0.9%、營業利益 2.83 億元，季減 86.3%、稅後純益 0.57 億元，年減 99.2%，每股純益 0.01 元；全年營收 3326.2 億元，年減 12.4%、營業虧損 31.08 億元、稅後純益 84.87 億元，年增 15.3%，每股純益 1.45 元。

台化說明，中國經濟疲弱，市場供過於求，客戶持續控制庫存、備料保守，原油價格隨中東局勢及國際需求波動，並於第四季反轉下跌，影響產品利差惡化。

台塑化去年每股純益 2.3 元

台塑化 (6506-TW) 去年第四季營收 1758.78 億元，季減 8.7%、營業淨損 4.63 億元，較前季轉虧、稅後純益 14.29 億元，每股純益 0.15 元；全年營收 7125.75 億元，年減 16%，營業利益 154.09 億元，年增 184%，稅後純益 218.63 億元，年增 51.6%，每股純益 2.3 元。

台塑化表示，第四季銷售量差較前季減少 154.8 億元、銷售價差減少 13 億元，且受到原油價格下跌產生購料與存貨損失，以及業外匯損等不利因素影響，衝擊獲利。