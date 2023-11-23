台塑生醫拿下日本 85 萬二合一試劑訂單 農曆年前加班趕工

台塑生醫今年邁入成立 20 週年，董事長王瑞瑜今 (23) 日表示，期待下個十年在高階醫療醫材做出一番成績，年營收目標百億元；總經理劉慧啟則透露，10 月已拿下日本 85 萬劑流感與新冠二合一試劑訂單，農曆年前都要加班趕工。

台塑生醫今日舉行 20 週年慶祝活動，王瑞瑜表示，台塑生醫營業額從 2004 年的 10.69 億元成長至 2022 年的 32.56 億元，雖然對這個金額不夠滿意，但她認為，幫助國人健康的產品，不能以「營利」為目的。

王瑞瑜期許，隨著各類產品線及服務均已完備，在台灣市場成功站穩腳步，現在將走向下一個發展階段，也就是台塑生醫視為最重要的「預防醫學」推廣工作。

劉慧啟說，台塑生醫今年 10 月已順利在日本上市流感與新冠二合一試劑，取得 85 萬劑訂單，宜蘭廠持續加班中，一直到農曆年前都要加班趕製。

劉慧啟指出，去年 7 月進行組織改造時，就成立國際事業部門，海外布局第一階段將從東南亞開始，包括馬來西亞、越南等國家，未來會積極拓展海外市場。

台塑生醫推動人的預防醫學，也推動土地的預防醫學，近年捐建全台第一座光電球場給屏東石門國小，在全台設立洗衣精智慧補充站、回收二手玩具以減少塑膠垃圾，並透過水回收、電池回收、觸媒回收、微藻碳捕捉等打造綠色循環經濟，致力於回饋社會大眾、珍惜地球資源，以永續精神邁向下一個 20 年。

