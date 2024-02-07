〈財報〉Roblox業績超過預期 發布強勁財測

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-07 22:01

Roblox (RBLX-US) 周三 (7 日) 公布第 4 財季的業績，營收和獲利超出了市場預期。股價在盤前交易上漲 13%。

該公司業績與 LSEG 預期相較如下：

每股虧損 52 美分，低於分析師預期的虧損 55 美分

訂閱收入 11.3 億美元，高於預期的 10.8 億美元。

Roblox 所說的訂閱收入包括本季確認的銷售額和遞延收入。

這家電玩遊戲開發商透過銷售名為 Robux 的虛擬貨幣獲得收入，玩家用該貨幣來打扮自己的化身併購買其他高級遊戲功能。

Roblox 全年營收為 35.2 億美元，高於 LSEG 一致預期的 34.1 億美元。該公司全年每股虧損 1.87 美元，普遍預期為 1.91 美元。

Roblox 當度預訂金額達到 11 億美元，創下該公司歷史最高紀錄。

Roblox 執行長 David Baszucki 在新聞稿中表示：「2024 年我們更加堅信能以樂觀和禮貌的方式實現超過 10 億每日活躍用戶的長期目標。」 該公司本季平均每日活躍用戶 (DAU) 為 7150 萬，較去年同期成長 22%。

在 2022 財年下半年成長停滯以及 2023 年第 1 和第 2 財季略有下滑之後，Roblox 的平均 DAU 過去兩季一直在成長。

每位 DAU 的平均預訂量增加 3% 達 15.75 美元，反映在 Roblox 第 4 財季的成長。

執行長 Baszucki 表示：「平台上的國際玩家和年長玩家的實力令人印象深刻。」13 歲以上細分市場以及非美國和加拿大市場都實現兩位數的成長，「這些都是很好的趨勢，因為他們都是非常大的群體。」

用戶使用時間從 2023 年第 3 季的 1600 萬小時下降到第 4 季的 1550 萬小時，但仍較去年同期成長 21%。

該公司提供 2024 年和第 1 財季的財測。預計第 1 季預訂量將在 9.1 至 9.4 億美元之間，淨虧損在 3.42 至 3.47 億美元之間。預計 2024 年全年預訂量在 41 至 42.8 億美元之間，高於 34 至 42.7 億美元的共識範圍，淨虧損在 13.7 至 14 億美元之間。