聯發科1月營收445億元 年增99%寫16個月新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-07 17:43

IC 設計業者聯發科 (2454-TW) 今 (7) 日公布 1 月營收 444.96 億元，月增 1.87%，年增 98.79%；受惠客戶因應農曆年提前拉貨，聯發科 1 月營收小幅月增，加上去年比較基期低，年增幅高達 99%，一舉改寫 16 個月來新高。

聯發科預估，以美元對新台幣匯率 1 比 31.2 計算，第一季營收約 1218 -1296 億元，較上季持平至下滑 6%，年增 27-35%，依中位數推估，聯發科 2、3 月平均營收仍有機會達 400 億元以上。

細分三大產品線，聯發科受惠搭載旗艦晶片天璣 9300 的機種熱銷，市佔率持續提升，部分出貨動能也延續至第一季，但由於客戶上季強勁補貨，整體手機業績估較上季小幅季減。

智慧裝置平台方面，由於進入傳統淡季，聯發科消費性電子出現季節性下滑，電視與平板需求則較上季成長，也看到中國寬頻需求開始復甦，整體智慧裝置平台營收估與上季持平。