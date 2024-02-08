〈春節何處去〉Google Pixel結合AI技術 新春出遊攝影更輕鬆

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-08 07:40

農曆春節即將到來，想好要去哪裡出遊了嗎？Google(GOOG-US) 推出實用的 Pixel 手機功能結合 AI 技術，透過假期常用的使用情境，提供拍照與錄影的全攻略，包括利用 AI 製作完美合照，以及專屬影片強化器等，使用者可以更輕鬆記錄春節出遊時刻。

Pixel 8 與 Pixel 8 Pro 的使用者可以利用「完美合照」功能，透過手機上運行的 Google AI 運算，幫助使用者從一系列拍攝的照片中，將相似的照片融合，並重新組合成所有人都看向鏡頭的瞬間，不會再有人閉眼、沒看鏡頭。另外，使用者也可以在一系列的照片中，自由挑選最適合的表情，讓團體合照更完美。

Pixel 8 Pro 還有專屬的「影片強化器」功能，使用者只要在錄製影片前開啟功能，就可以透過 Google AI 技術運算攝影模型，進一步自動調整影片的色彩、亮度、穩定度和畫面顆粒，提升影片錄製效果。

此外，影片強化器也支援夜視模式，在夜間拍攝影片時，常常因為光線不足，無法精準捕捉、凸顯畫面中的人物與環境，透過影片強化器功能，即便在夜晚或低光源的環境下攝影，Google AI 技術能夠抑制影片雜訊。

春節假期出遊人潮眾多，拍照或錄影過程中，碰到路人入鏡、錄到背景嘈雜聲音在所難免，透過 Google AI 技術，Pixel 可以進行修復與調整。包括廣受使用者喜愛的「魔術橡皮擦」，使用者可以輕鬆移除不小心入鏡的人事物，或是淡化色彩讓他們融入至背景之中。