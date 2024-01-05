〈實支實付險停售潮〉台新人壽1/9起只當「第一家」 接受副本理賠剩下這2家

金管會研議改革實支實付醫療險，保險通路出現一波搶買副本理賠保單的浪潮，保誠、台壽等多家壽險公司陸續下架相關產品，而台新人壽昨 (4) 日晚間已發文通知保經代通路，將從 9 日起，調整實支實付住院醫療險核保規定，只能當「第一家」，台新也是本波停售潮第六家更改規定的公司。目前市面上能接受醫療收據副本理賠的，只剩安聯及台銀人壽，若這兩家之後也跟進停售或更改投保條件，副本理賠恐將絕跡。

根據保經代銷售通路流出的內部公文顯示，台新人壽更改核保規定，第一、累計台新人壽及同業的「實支實付型住院醫療健康保險附約」以一張為限，但強制保險及公費團險例外。

第二、投保時，若已有投保台新人壽或同業「實支實付型住院醫療健康保險附約」紀錄，將照會取消該附約投保。

台新人壽決定加入本波實支實付醫療險副本理賠的停售潮，但時間從 9 日起生效，也就是說，截止 8 日午夜前，民眾仍可向業務窗口投保，業內人士預期近日將會湧入大量進件。

本波實支實付醫療險副本理賠停售潮由保誠人壽於 2023 年 12 月 28 日起開出第一槍，台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽 30 日起跟進下架，而凱基人壽 (原中國人壽) 則自 30 日起收緊投保政策，改為僅接受第一家、且須正本理賠。

有關實支實付醫療保險商品落實損害填補原則議題，金管會表示，相關細節需要有相當時間進行充分討論及建立配套機制來推動，例如因應新藥及醫療科技進步，將來是否能在實支實付醫療保險商品納入給付範圍，此部分有賴於國內經驗統計資料是否能取得。

金管會說，已請壽險公會提出具體經驗統計資料需求，待其提出需求後將責成保險事業發展中心精進精算統計的基礎工程，就創新醫藥及新型醫療方式的發生率與醫療費用損失幅度等專案進行相關研究，完善我國健康保險相關發生率經驗資料庫，以利保險公司研發高端或自費醫療保險商品。

