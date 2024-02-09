甲辰龍年這3生肖運勢最旺 陶文看台股旺運亨通

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-09 11:10

台股兔年封關站穩萬八，展望甲辰龍年，易經理財專家陶文表示，今年自然會是個氣勢如虹、旺運亨通的流年，但也是非變不可的一年，觀察台股卦象，投機氣息十分濃厚，利空壓力恐如影隨形，但還是看得到「微笑曲線」，AI 概念可望持續發酵，由電子高科技股引領群雄；至於今年生肖運勢最旺前三名為虎、雞、鼠。

陶文指出，龍在古籍記載中被視為吉祥的神獸，甲辰龍年的天干甲木又是十天干之首，為盛傳的「抬頭龍」。【澤雷隨】是台股 2024 年的走勢卦象，這一卦說的是跟隨、隨緣、隨意，對於事物的執行而言，代表的是缺乏具體行動目標的現象，也代表沒有己見的跟隨。

再從卦象中的氣數排列看來，的確處於能量無法集中的狀態，因此變數頻傳，十分辛苦也不容易獲得預期中的成效，也就是所謂的多勞少成。對於投資求財而言，也是如此。

以卦象中的多空架構角度觀察，多方氣勢雖明顯，也扮演影響盤勢的角色，不過可惜的是，由於後繼力道不如市場預期，以及多方的步調並不協調，因此 2024 年的台股將遠不如 2023 年。

整體而言，台股走勢即便橫盤整理機率頗盛，仔細觀察還是看得到「微笑曲線」，台股高點容易落在第四季，次高點則是在第二季，就卦象而言，選對標的才是王道。AI 概念容易繼續發酵，車用電子、雲端伺服器、高速運算、生技族群、光通訊產業與低軌道衛星供應鏈將會是理想的財利標的。

電子、金融、傳產股投資求財卦象

從電子股趨勢來看，陶文表示，【震為雷】是 2024 年電子股投資求財卦象。這一卦說的是震撼與震驚，對於事物的執行而言，代表聲勢浩大、速戰速決，再從卦象中的氣數排列角度觀察，此種震撼是出人意表的，是具有成長性的動能，因此，將此卦用在投資求財上，容易出現短線有利可圖的現象。

再從冥王星將於 11 月 20 日正式進入寶瓶座來看，對於高科技的創新與變革將會霸氣上場，因此，電子高科技概念股依舊會引領群雄，而 AI 概念股值得長期擁有。

金融股方面，【水澤節】是 2024 年投資求財卦象。說的是調節、節制、步步為營。理論上這是吉利的好卦，因為很有可能節節高升，但可惜卦象中的氣數排列並不理想，因此反而要謹慎以對，債券、壽險型金融標的值得關注，整體而言，金融股的財利在夏季，春季逢低承接，夏季見好便收。

陶文表示，【雷天大壯】是 2024 年傳產股投資求財的卦象，說的是聲勢浩大、豐盛茁壯，不過，卦象中的氣數排列亦不理想，即便是有利可圖也是短線上的財利。以多空架構來觀察，空方氣勢明顯，並處於動作頻頻的狀態，但幸好並未對多方造成傷害。財利容易出現在春天，第二季要提防變數，秋季之後逢低承接，營造冬天的財利。

金龍年生肖運勢最旺前三名：虎、雞、鼠

至於生肖運勢方面，陶文說，得天獨厚的生肖非老虎莫屬，匯集甲辰龍年太歲的文昌星、偏財星和人緣星，將是精彩的好流年。然而，在命運的氣數中，依舊缺乏了尊貴星，因此在流年開運風水中有必要給予布局與營造，讓事業、財富與自我成就可如願以償。

生肖運勢第二旺為屬雞者，陶文表示，今年是名利雙收的好流年，太歲提供了官貴運；事業運、機會運的活絡能量，值得雞族們好好珍惜運用，但也有一個需要自我克服的課題，那就是自己的歲合星，而太歲同時也是本命煞星，這個時候就要執行「避凶」了。