雄獅提國旅三大營運策略 郵輪、鐵道旅遊商機上看30億元

國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (5) 日指出，對 2024 年國旅和入境市場規劃三大營運策略，分別為「郵輪」、「鐵道」和「永續」，將台灣作為亞洲主力旅遊的目的地，目標明年為台灣創造逾 30 億元郵輪和鐵道產業商機，期望與業界共好，擴大台灣觀光在亞太的影響力。

雄獅董事總經理黃信川表示，與團隊重新盤點台灣觀光價值，鎖定「郵輪跳島」、「鐵道旅遊」和「永續發展」三大軸線，期強化整體國旅和國際觀光量能，吸引國際觀光客來台。

黃信川進一步說明，明年雄獅將展開市場最大包船計畫，主打的「挪威奮進號」以台灣基隆為母港，推出前往澎湖、香港和日韓等地行程，更鎖定外籍旅客與紐澳、歐美、香港等旅遊業者合作，打造以台灣為目的地的「Fly Cruise」。

雄獅挪威奮進號規劃有 3 日的澎湖、石垣島、宮古島，到 9 日的長崎、鹿兒島、釜山行程，藉此深化基隆母港能量，並結合港口經濟及周邊觀光資源，雄獅估將為台灣創造逾 20 億元郵輪產業商機。

另一方面，為帶動外籍遊客全方位深度探索台灣，雄獅同步推動「鐵道旅遊」，搶攻每年逾 10 億元鐵道旅遊商機，除了目前經營的鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號已在國際打開知名度，山嵐號和海風號觀光列車預計明年上路。

雄獅認為，「永續旅遊」成為新顯學，多數旅客的「旅遊目的」大於「旅遊目的地」，因此，提供旅客交通租賃和旅遊行程安排，也同步提出自行車在地半日遊程，讓旅客走進在地體驗生活。

黃信川今日發表新書《叛逆，成就精彩：只有想不到，沒有做不到的旅遊創意》，揭密雄獅團隊在疫情期間如何突破逆勢，以及帶領團隊打造台灣樂齡、鐵道、綠色旅遊，推動產業升級的歷程。