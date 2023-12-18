旅遊旺季到 開車出遊別忘了投保汽車險

又到了年底旅遊旺季，尤其今 (2023) 年是新冠肺炎疫情解封後，首度迎來新年及寒假旅遊潮，許多人已經開始規畫行程，準備自駕出遊，例如到馬那邦山、阿里山、太平山等絕美雲海聖地，體驗置身仙境；或是到合歡山、玉山、拉拉山等觀賞皚皚白雪。不過，開車出遊之際，別忘了投保「車體險」、「超額責任險」、「駕駛人傷害險」等汽車險，以降低愛車碰撞、財物損毀及交通意外傷害等三大風險損失。

投保車體險 愛車碰撞、荷包不失血

一到年節旅遊旺季，交通流量高，加上很多知名勝地湧入眾多人潮，開車出遊難免會遇到碰撞情況，舉例來說，曾有大學生載著 4 名同學出遊，因為不熟悉路況，撞上山壁，導致車輛翻覆，所幸沒有受傷，但是愛車卻因而受損，花了不少修車費，此時若有投保「車體險」，將可以降低損失。

「車體險」大致可分為甲式、乙式與丙式三種，舉凡車碰車、火災爆炸，甚至第三人非善意行為均可承保。甲式保障範圍最廣，丙式則是最少，車主可以根據車齡及自身風險承受度，選擇合適的車體險。

分析目前各產險公司推出的「車體險」中，國泰產險的乙式「車體險」CP 值很高，投保除原本保障外，還可獲得免費 100 公里道路救援，建議車齡 5 年以內的車可以投保，無論是自撞或車碰車等碰撞皆可獲得理賠。

註：100 公里贈送之道路救援為國泰產險委託合作廠商之加值服務，非屬保險契約之權利與義務。 (資料來源: 國泰世紀產物保險)

加保超額責任險 撞到名車免煩惱一夜致負

不小心撞上名車、衝進住宅等交通事故頻傳，若不幸遇到，就有可能賠不完兜著走；舉例來說，前幾年有位孝子因為下班後精神不濟，撞到停在路邊的跑車，引起社會高度關注。因此，為了避免一夜致負，「超額責任險」不可少。

一般來說，車輛均需投保「強制險」，不過僅理賠體傷，不包含財物損失；因此，除了「強制險」之外，許多車主也會投保「第三人責任險」，理賠範圍涵蓋體傷與財損，當對方車輛損毀或者財物蒙受損失，均可獲得理賠，同時也強化「強制險」體傷理賠不足之處。

不過，若遇到需要高額賠償金的情況，例如：撞到昂貴跑車，或者對方受傷很嚴重，「強制險」及「第三人責任險」保額不足以負擔時，將仰賴「超額責任險」補強保障缺口，來給付「強制險」與「第三人責任險」理賠不足部分，可以大為減輕理賠負擔，因此「超額責任險」也被稱為「超跑險」。值得注意的是，「超額責任險」無法單獨購買，必須先投保「第三人責任險」才可以加保。

此外，根據保障範圍不同，「超額責任險」也分為兩種，以國泰產險為例，甲式不理賠乘客傷亡，保費較便宜；乙式理賠範圍較廣，可以理賠乘客傷亡，但保費較高，駕駛人可以根據自身需求投保。

(資料來源: 國泰世紀產物保險)

善用駕駛人傷害險 為家庭建構堅實保障

開心出遊、平安回家最好，然而，若萬一不幸碰到下雨、下雪，路況不佳，有可能因此而傷亡。根據交通部道安資訊查詢網統計顯示，2022 年台灣道路交通死亡事故超過 3,000 人，其中有不少是小客車駕駛人或騎摩托車的青壯族群，由於「強制險」與「第三人責任險」皆無保障駕駛人本身，只有加保「駕駛人傷害險」，才能讓保障更加全面。因此，為了防範一人倒，全家倒，建議要投保「駕駛人傷害險」。

國泰產險理賠快速 保障面面俱到

分析目前國內產險公司，由於國泰產險營運穩健、品牌知名度高，保戶滿意度也較高，且同時具備三大優勢，成為許多車主的首選品牌。一是投保與理賠迅速：只要 5 分鐘就可以輕鬆完成線上投保，非常便利；同時出險理賠也十分快速，保戶可透過國泰產險 LINE 官方帳號進行事故通報及查詢理賠進度；且國泰產險收到理賠申請後，一個工作日內會安排理賠專員服務。

二是提供 24 小時智能客服：國泰產險導入智能客服，提供 24 小時不間斷的服務，在線解答客戶各種的投保疑惑，隨時滿足基本保險需求，並提升客戶服務體驗。

三是提供附加服務：只要投保甲、乙、丙式等三種「車體險」，均可享有 24 小時 100 公里不限次數道路救援服務，十分便利。(100 公里贈送之道路救援為國泰產險委託合作廠商之加值服務，非屬保險契約之權利與義務)

為了提供自己及家庭最佳的旅遊保障，自駕出遊時，國泰產險建議，可以根據自身需求及風險承受度，建構最適合的保險組合。

(資料來源: 國泰世紀產物保險)

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