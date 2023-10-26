特斯拉接獲英國石油電動車快速充電器訂單 價值1億美元

英國石油公司 (BP) 周四 (26 日) 表示，其電動車充電部門正在訂購價值 1 億美元的特斯拉 (TSLA-US) 超快速充電器，以在美國推廣。這是特斯拉充電器首次在獨立網路上出現。

這次採購是 BP Pulse 計畫之一；該計畫重是 2030 年在全美充電站投資高達 10 億美元。充電器為電動車市場領導者特斯拉提供了全新的收入來源。

特斯拉充電基礎設施資深總監蒂努奇 (Rebecca Tinucci) 發表聲明表示：「銷售我們的快速充電硬體對我們來說是一個新的一步，也是我們希望擴大的一步。」

BP 表示，特斯拉充電器最快將於 2024 年在美國旅遊中心 (Travel Centers of America) 和阿莫科 (Amoco) 等 BP 品牌推出，此外還透過與汽車租賃公司赫茲 (Hertz ) 等公司合作在第三方地點推出。

BP 表示，首批收費站將在休士頓、鳳凰城、洛杉磯、芝加哥和華盛頓安裝。

BP Pulse 全球 CEO 巴特利特 (Richard Bartlett) 表示：「這是我們在美國建設高速、開放式充電基礎設施的雄心壯志向前邁出的重要一步。」

250 千瓦 BP Pulse 品牌充電器將與特斯拉的北美充電標準 (NACS) 和組合充電系統 (CCS) 連接器相容，從而能夠為其他汽車製造商的電動車模型充電。

汽車製造商一直在加入特斯拉的 NACS 陣容，讓馬斯克領導的公司的超充站更接近成為產業標準；代價是競爭對手 CCS 被淘汰。