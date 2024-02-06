〈財報〉繳交20.4億美元罰款 康明斯上季由盈轉虧

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-06 22:03

引擎製造商康明斯 (CMI-US) 周二 (6 日) 公布第 4 季虧損，因與美國機構達成的排放和解協議中認列了 20.4 億美元的費用。

在與美國司法部和加州就該公司安裝欺騙排放控制的設備的訴訟中，該公司同意支付創紀錄的罰款。

康明斯截至 12 月 31 日當季淨虧損 14.3 億美元，合每股 10.01 美元；而去年同期為淨利 6.31 億美元，合每股 4.43 美元。

該公司表示，除了 20.4 億美元的費用外，還因實施自願退休和離職計劃而提列 4200 萬美元的損失，以及因引擎過濾器單元 Atmus 分離而遭受的 3300 萬美元損失。

雖然實施成本削減舉措，但營運費用增加以及售後市場需求疲軟，也給該公司當季業績帶來壓力。

這家總部位於印第安納州的公司預計 2024 年全年營收將年減 2% 至 5%，EBITDA 占銷售額的 14.4% 至 15.4%。