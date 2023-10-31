英國石油公司第三季獲利32.9億美元 低於市場預期

石油巨頭英國石油公司 (BP) 周二 (31 日) 公布利潤較去年同期大幅下降，低於分析師的預期。

這家英國能源巨頭第三季獲利為 32.93 億美元 (27 億英鎊)，而去年同期，俄羅斯入侵烏克蘭後石油和天然氣價格飆升，讓這家公司利潤高達 82 億美元。第三季獲利也遠低於分析師預期的 40.1 億美元。

英國石油公司表示，季度成長來自石油和天然氣產量的成長、煉油利潤的提高，以及「非常強勁的石油交易結果」。但由於天然氣行銷的疲軟，抵銷了石油交易的強勁表現，利潤未達到預期。

截至倫敦上午 8:03，BP 股價下跌 4.1% 至 505.2 便士。

公司還標記 12 億美元的交易損失，其中包括與美國離岸風電項目相關的 5.4 億美元稅前減損費用。

公司本季資本支出為 36.03 億美元，上一季為 43.14 億美元。營運現金流有所增加，達到 87.47 億美元。

英國石油也宣布，將在第四季財報公布之前，執行價值 15 億美元的股票回購。

加拿大皇家銀行資本市場歐洲研究副總監 Biraj Borkhataria 發布報告認為，從部門來看，儘管有一些穩健的經營指標，但所有部門的利潤均未達標。

他補充說，雖然淨利潤下滑可能令人意外，但英國石油「在過去幾年中，多次看到了出色的天然氣交易結果，包括上個季度。」

英國石油公司在展望中表示，預計 OPEC 的產量限制和需求反彈將支撐油價。它還預計，第四季行業煉油利潤率將「顯著降低」。