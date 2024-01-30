金管會：盤中零股交易撮合時間縮短至5秒 今年底上路

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-30 18:23

台股交易又有重大新制！金管會表示，為有利小資族群以低門檻參與投資，盤中零股撮合時間已縮短至 1 分鐘，實施迄今獲得相當成效，因此將督導證交所及櫃買中心縮短間隔時間至 5 秒，預計今 (2024) 年底實施，可望增進市場效率及落實普惠金融；另外，為落實公平待客原則，將鼓勵證券商調整零股交割價金計算方式。

金管會指出，2020 年 10 月 26 日開放盤中零股交易制度後，為增進更多投資盤中零股成交的機會及市場效率，自 2022 年 12 月 19 日將盤中零股交易撮合間隔時間由 3 分鐘縮短至 1 分鐘，並於去 (2023) 年 11 月 27 日將盤中零股試算行情資訊揭露間隔由 10 秒縮短為 5 秒，給予投資人更即時及充分的資訊，以利其交易決策。

經統計，自盤中零股制度推出至今年 12 月底，上市盤中零股日均值為 19.92 億元 (占比 0.66%)，較盤中零股制度實施前 (2020 年 1 月至 9 月)，盤後零股日均成交金額 2.23 億元 (占比 0.12%)，日均成交值成長約 793%；上市零股成交戶數由 32 萬戶增加至 113 萬戶，成長幅度高達 258%，又成長幅度最大為 30 歲以下族群，占比由 21.1% 成長至 27.79%，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。

另外，盤中零股自 2022 年 12 月 19 日縮短撮合時間至 1 分鐘後迄去年 12 月底止，上市盤中零股日均值為 23.94 億元 (占比 0.86%)，較撮合 3 分鐘期間 (2020 年 10 月 26 日至 2022 年 12 月 16 日)，上市盤中零股日均值 18.03 億元 (占比 0.59%)，日均值及占比分別成長 33% 及 46%，顯示盤中零股撮合時間縮短，在日均成交值及占集中市場成交比重，有明顯增加，效率也顯著提升。