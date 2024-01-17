美拜登政府公布新規 改變大型銀行收取透支費用方式

美國消費者金融保護局 (CFPB) 周三 (17 日) 宣布期待已久的美國大型銀行透支保護計畫的調整。

該獨立監管機構表示，新規定彌補了數十年來透支貸款不受 1968 年《貸款真相法案》所要求的消費者保護的漏洞。

根據 CFPB 的數據，自 2000 年以來，美國消費者已支付約 2800 億美元的銀行透支費用。在此期間，由於直接與支票帳戶掛鉤的消費者借記卡的蓬勃發展，大型銀行從透支費中獲得的年收入猛增。

美國總統拜登周三在關於新規則的聲明中表示，「長期以來，一些銀行收取過高的透支費用，有時超過 30 美元，這往往對最脆弱的美國人造成最嚴重的打擊，而銀行卻藉此抬高其獲利。」「銀行稱之為服務，我認為這是剝削。」

CFPB 表示，新規定僅適用於資產超過 100 億美元的銀行，全美大約有 175 家。總的來說，這些銀行通常占全年收取的透支費用 80% 以上。

CFPB 官員表示，預計該規則將在明年敲定，並於 2025 年 10 月生效。

強烈反對對透支規則進行任何改變的銀行業組織已經開始動員表達反對聲音，而且預計這種反對力量只會越來越大。本月稍早，消費者銀行家協會 (CBA) 推出一個網站，以宣傳「透支服務的價值，以及為什麼政府的指示會被誤導」。

該提案是拜登政府打擊所謂「垃圾費用」的努力之一，其中許多費用是在幾乎沒有通知的情況下向消費者收取的，並且並未反映服務的實際成本。

拜登說：「這些公司往往都是那些只因為它們可以，就欺騙勤奮的美國人。」

規則本質上將為大銀行提供兩種處理商業透支保險的選擇。

第一種選擇，大型銀行可以提供透支貸款以獲取利潤，前提是銀行將其預支的資金視為信用額度貸款，並遵守《貸款真相法》(TILA) 的所有規定。

CFPB 解釋，「例如，消費者會申請信貸，機構會承保以確定消費者的還款能力。如果消費者喜歡手動還款而不是自動付款，就可選擇手動償還信用額。而且機構必須遵守罰款和第一年收取的費用的限制。」

這些保護措施可能會導致消費者對透支和由此產生的費用比較不會感到驚訝；CFPB 在 12 月的報告中詳細說明了這個問題。

第二個選擇是大型銀行繼續提供消費者透支保險作為附加服務，而不是創造收入的信貸額度。因為它是附加服務，這些資金將繼續不受 TILA 法規的約束。

但 CFPB 的情況說明書解釋，作為繼續豁免的交換條件，提供附加透支保險的銀行將只能「根據其成本或既定基準」收取費用。

該機構提出幾種潛在的基準利率，每筆交易從 3 美元到 14 美元不等。 最終金額將在規則發佈時公布。

CFPB 表示，另外，選擇根據成本收取費用的銀行將被要求根據從未轉 虧為盈帳戶所產生的損失來計算這些成本。

鑑於支票帳戶透支保障的本金相對較低且還款率較高，根據該標準計算的損失可能很小。

CFPB 主管丘普拉 (Rohit Chopra) 周二表示：「大多數消費者的借記卡透支金額低於 26 美元，並會在 3 天內償還。」

根據聯邦存款保險公司 (FDIC) 的報告，2021 年平均透支費用高於平均透支費用，約每筆交易 35 美元。

丘普拉表示：「由於貸款利潤太高，許多金融巨頭都在想方設法增加存款帳戶客戶的收入。」「這需要投入大量資源來防止非法活動，結果就是一場貓捉老鼠的遊戲。」

CFPB 多年來一直在審查銀行的透支費做法。去年 12 月，該機構命令大西洋聯合銀行 (Atlantic Union Bank) 支付 620 萬美元，因為該銀行非法將數千名客戶納入支票帳戶透支計畫。Regions Bank 去年被勒令支付 1.91 億美元，用於支付某些 ATM 提款和借記卡購買的意外透支費用。