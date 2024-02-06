京東霸氣宣布 超過2萬名一線客服員工薪酬調漲30%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-06 12:00

中國「京東黑板報」微信公眾號周一（5 日）宣布，京東集團 (09618-HK) (JD-US) 自 2 月 1 日起超過 2 萬名一線客服員工全年平均薪酬調漲超過 30%。

據《中國基金報》報導，京東表示，今年是京東堅持春節也送貨的第 12 個年頭，京東客服團隊也會有上萬人堅守崗位，用專業、貼心的服務，陪伴用戶度過新春佳節。

今年京東為宿遷、成都、武漢三地職場值班客服員工親屬提供免費「探親房」，並安排寫春聯、包餃子、年夜飯等一系列年味活動，和家人一起團圓過大年。

京東物流在無錫的第一名快遞員金宜財於 1 月 10 日正式宣布退休，任職近 15 年，已經有房有車。金宜財的消息在網上引發熱議。

據「京東黑板報」在 1 月 18 日宣布，目前京東快遞小哥中三年收入超過人民幣百萬者接近百人，在廣東潮汕地區有小哥三年收入超過 200 萬。