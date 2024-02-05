〈財報〉雅詩蘭黛擴大重組計畫 將裁員3%至5%

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-05 21:15

雅詩蘭黛 (EL-US) 周一 (5 日) 擴大其重組計劃，包括裁員約 3% 至 5%。MAC 口紅所有者雅詩蘭黛希望在其主要中國業務反彈落後之際重振獲利率。

雅詩蘭黛表示，預計將增加營業利潤 11 至 14 億美元，而之前預計營業利潤為 8 至 10 億美元。這家總部位於紐約的公司股價在周一盤前交易中上漲 17%。

雅詩蘭黛說明 2025 和 2026 財年計劃，將降低支出並重建利潤。該公司表示，將於 2024 財年第 3 季啟動該計劃，預計將承擔稅前 5 至 7 億美元的重組和其他費用。

截至 2023 年 6 月，雅詩蘭黛在全球擁有約 62000 名員工。其中 71% 是全職員工，16% 是臨時員工，13% 是兼職員工。

該公司也下修全年獲利財測，因為中國的消費受到打擊，青年失業率上升，房地產危機，業務復甦速度慢得多。

雅詩蘭黛預計 2024 年全年調整後每股獲利在 2.08 至 2.23 美元之間，而先前的預測為 2.17 美元至 2.42 美元。