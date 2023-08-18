亞太旅遊零售業務復甦緩慢 雅詩蘭黛調降全年獲利財測

雅詩蘭黛 (EL-US) 周五 (18 日) 預計全年淨銷售額和獲利低於市場預期，承認其以亞洲為主的旅遊零售業務復甦速度慢於預期，並且美國需求有所緩解。

這家總部位於紐約的公司的股價在周五盤前交易下跌約 2%。

隨著世界第二大經濟體中國努力重振需求，並應對不斷上升的青年失業率和高昂的生活成本，全球各大企業對中國經濟復甦的押注都採取保守立場。

分析師表示，中國消費需求的下降和亞洲旅遊零售業的緩慢復甦，可能會影響雅詩蘭黛等精品公司。雅詩蘭黛約 30% 的年收入來自亞太地區旅遊業。

CEO 佛瑞達 (Fabrizio Freda) 在財報聲明中表示：「亞洲旅遊零售業對業績造成壓力，特別是護膚品領域，而我們北美市場繼續表現疲軟。」

該公司護膚品部門銷售額下降 14%。雅詩蘭黛美洲地區的淨銷售額與去年同期持平。

根據 Refinitiv IBES 數據，這家化妝品製造商預計 2024 年全年銷售額將成長 5% 至 7%，低於分析師預計的 8.8%。

這家 MAC 品牌所有者預計 2024 年全年調整後每股獲利將在 3.50 至 3.75 美元之間，低於分析師預期的 4.83 美元。

該公司第 4 季淨銷售額從去年同期的 35.6 億美元升至 36.1 億美元；高於分析師前預計的 34.7 億美元。