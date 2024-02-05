〈財報〉建築設備需求暴增 開拓重工上季獲利上揚

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-05 21:09

開拓重工 (CAT-US) 周一 (5 日) 公布上季營業利潤實現兩位數成長，超越華爾街預期，原因是採礦設備銷售依然強勁，美國住宅房市反彈，對大型建築設備的需求也強勁。

這家總部位於德州的公司股價周一盤前上漲 4.4%。

商業客戶的重型機械支出保持穩定。經銷商庫存 4 季以來首次下降，減少 9 億美元，這是一個令人鼓舞的跡象，代表在拜登總統用於升級道路、橋樑和其他交通基礎設施的 1 兆美元基礎設施法案幫助下，支出仍保持韌性。

北美零售額較去年同期成長 11%。由於中國陷入困境的房市繼續拖累亞太地區銷售，亞太地區商業客戶的購買量下降 5%。

去年該公獲利率得益於 281 億美元的建築設備累積訂單，以及石油和天然氣、發電、鐵路和國防客戶的需求。

雖然北美石油鑽井平台的鑽探活動顯示出疲軟的跡象，但該工業巨頭仍受益於其運輸卡車和其他中大型採礦設備的採購量增加。

從建築和採礦業購買重型機械有助於其全年營業獲利率。這家全球最大能源和運輸建築公司的獲利率較上年增加 21%。

有效的成本控制和為抵禦通膨壓力而上漲的價格，也保護了開拓重工的獲利。

第 4 季營業獲利率從去年同期的 10.1% 增至 18.4%。

該公司第 4 季獲利升至 26.8 億美元，合每股 5.28 美元，高於每股 4.75 美元的普遍預期。