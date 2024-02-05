〈致新法說〉Q1營收拚季增1成 全年等待復甦訊號

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-05 16:30

PMIC 業者致新 (8081-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長吳錦川表示，去年第四季比較基期低，今年第一季營收預計較上季成長，全年持續觀察復甦訊號；法人估，致新第一季營收 18-20 億元，季增 0-11%，毛利率 38-41%、營益率 17-20%。

吳錦川坦言，上半年沒有太好的消息，業界普遍等待下半年復甦訊號，如巴黎奧運能否帶動電視買氣，另外，PC 需求去年衰退，今年也期待會恢復小幅成長，全年來看，業界普遍看法是審慎樂觀，預期呈現小幅增長。

另外，致新去年底庫存天數為 158 天，高於前季的 154 天，吳錦川補充，主要因現階段庫存調整已告一段落，但因為公司沒有經銷商，因此庫存維持 4-6 個月為正常水位。

針對中國競爭，吳錦川認為，中國同業競爭越來越激烈，同業會先與當地業者廝殺，競爭完之後再挑戰台廠與外商，也比喻當地競爭現況就像是過往的台灣，待時間過去後，當地小型業者會因經濟規模問題失去競爭條件，如同台灣就只剩下 5 家左右，再多就難以生存，因此面對中國競爭，公司除了等待時間過去、也會主動投入非中國業者瞄準的市場。