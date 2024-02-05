〈致新法說〉匯損干擾 Q4獲利探三季低 全年EPS 17.33元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-05 16:17
PMIC 業者致新 (8081-TW) 今 (5) 日召開法說會， 並公布第四季財報，受營收下滑以及業外匯損影響，稅後純益 2.91 億元，季減 44.26%，年增 91.45%，每股稅後純益 3.37 元，為三季低點，全年累計達 17.33 元，寫歷史第三高。
致新去年第四季營收 18.08 億元，季減 19.36%，年增 5.55%，毛利率 42%，季增 0.97 個百分點，年增 6.83 個百分點，營益率 21.03%，季減 0.05 個百分點，年增 4.71 個百分點，稅後純益 2.91 億元，季減 44.26%，年增 91.45%，每股稅後純益 3.37 元。
致新去年全年營收 79.11 億元，年減 6.05%，營益率 20.04%，年減 4.06 個百分點，稅後純益 14.86 億元，年減 22.85%，每股稅後純益 17.33 元。
董事長吳錦川表示，去年第四季毛利率提升至 42%，主要受惠產品組合優化，不過，業外因新台幣升值影響，導致業外虧損約 6700 萬元，影響第四季本業獲利。
依產品別區分，致新去年第四季營收仍以面板 (Panel) 為主、比重約 34%，PC 次之、佔 33%，電視約 14%、風扇馬達 5%、通路 2% 與其他 12%。
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