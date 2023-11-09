〈致新法說〉Q4營收估季減8-15% 存貨週轉天數進一步下滑

PMIC 業者致新 (8081-TW) 今 (9) 日召開法說會，展望第四季，董事長吳錦川表示，由於傳統季節性因素，第四季營收估較上季下滑，庫存週轉天數也將進一步下降，有助庫存水位恢復至健康水準，明年則須密切觀察。

法人估，致新第四季營收 19-20.6 億元，季減 8.2-15.3%，年增 10.9-20.3%，毛利率 38-41%，營益率 17-20%，雙率區間與上季相近。

針對庫存，吳錦川指出，第三季庫存週轉天數已降至 154 天，相較第一季的 191 天、第二季的 167 天顯著降低，預計第四季庫存天數會持續下滑，並逐步恢復至健康庫存水位約 4-5 個月。

至於德儀 (TXN-US) 近期持續殺價競爭，吳錦川重申，德儀產品非常多元，與公司產品重疊性不高，影響也不大，且德儀並不是所有產品都在降價，主要是瞄準中國量大的標準品，因此中國當地業者的影響比較大。

致新也將持續增加研發經費、拓展新客戶、新應用，如車用與工控等，不過，其特性為業績貢獻慢，會做好千金散盡還復來的準備。

近期也傳出晶圓廠明年將調整價格，吳錦川坦言，IC 設計業者與晶圓廠是不對等的關係，即使晶圓廠產能利用率低，也不會無條件降價，除非給予夠大的投片量，晶圓廠才會願意談折扣。

另外，由於全球 G2 化，吳錦川說，若非中國客戶要求不要在中國製造，致新就會採用非中國的晶圓廠，若中國客戶要求採用當地晶圓廠，致新就會配合，且不論是公司或是競爭者，都是面臨同樣的情況。

針對 DDR5，吳錦川表示，相關營收佔整體營收比重約個位數，預期第四季也相差不遠，在 DRAM 廠產能不提高情況下，業績將維持相似水準，而 DDR5 目前主要應用仍在伺服器與電競，預計三至四年後 DDR5 滲透率就會過半，屆時一般桌機也會開始導入。